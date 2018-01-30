Новая порция обвинений и лжи вылилась на отечественный спорт

Григорий Родченков вновь с упоением рассказал о допинге в России и даже вспомнил историю его зарождения.

В ночь 30 января выйдет новый фильм по поводу употребления спортсменами запрещенных препаратов. И пока весь мир замер в ожидании откровений Родченкова и "неопровержимых" доказательств, журналисты разогревают публику.

Немецкое издание Deutchlandfunk побеседовало с информатором WADA еще до Рождества, однако только сейчас они опубликовали интервью. При этом экс-глава Московской антидопинговой лаборатории отказался провести беседу лично и связался с журналистами по телефону.

По его словам, допинговая система зародилась в стране в 1980 году. Именно тогда была признана Антидопинговая лаборатория СССР.

"Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории в 1985 году, допинговая система уже работала по полной", - подчеркнул Родченков.

Стукач уверяет, что с тех пор многое изменилось и запрещенные препараты, сейчас и раньше, принимают потому, что вред от тренировок становится опасней, чем побочные эффекты допинга.

Вспоминая о сочинской Олимпиаде, Родченков заявил, что наиболее грязными видами спорта были лыжи, биатлон, скелетон, бобслей и женский хоккей. Именно там в большом количестве употреблялись различные запрещенные препараты.

Информатор WADA также подробно расписал все действия по подмене допинг-проб. Спортсмен сдавал свои анализы в две пробирки – А и В. По словам Родченкова, он вместе с коллегами обменивал образцы между собой ночью. При этом пробирки вскрывались и "нечистая" моча заменялась на "безопасную". После этого, чтобы вес пробирки оставался таким же (все контейнеры взвешиваются при сдаче), ее содержимое разбавляли солью, следы которой и нашли представители антидопингового агентства.

"В образец А делал отверстие через пластиковую крышку, а затем тоже самое и в образце B. Затем я снова закрыл две бутылки, запечатал их и отдал в лабораторию. Все работало хорошо. Лишь иногда возникали проблемы с вскрытием некоторых образцов B, если они были слишком плотно закрыты. Но в целом проблем не было", - добавил Родченков.

В свое оправдание главный злодей отечественного спорта сказал, что его допинговый коктейль не помогал спортсменам, которые не были к нему готовы. Иначе говоря, атлет должен был быть в отменной физической форме и реально претендовать на высшие награды. Только в этом случае "чудодейственный" напиток помогал ему вырвать доли секунды в соревнованиях, чтобы стать первым.

"Вы должны быть очень хорошо готовы и подготовлены для моего коктейля, как ракета. Если вы заправляете топливо для ракеты в "бульдозере", остаётся "бульдозер". Даже с моим коктейлем", - заявил стукач.

По мнению Родченкова, все обвинения, а также отстранение от Олимпиды не изменили положения дел и Россия по-прежнему остается допинговой страной.

Позже на его обвинения ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью Родченкова "очередной клеветой, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так", цитирует "Газета.ру".

