У стукача WADA нашли остатки ума
О том, что не так с главным информатором ВАДА Григорием Родченковым, рассказал гипнолог, психолог Геннадий Гончаров.
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"Каково его
психическое состояние? На мой взгляд, этот человек абсолютно здоров. Его можно
отнести к такому психологическому типу, как провокатор. Грубо говоря,
Родченков, по сути своей, подстрекатель, человек, способный на предательство,
тот, для кого не существует никаких морально-нравственных норм. Это еще раз
доказывает его бурная деятельность в "Антидопинговом центре" - конечно, теперь
с него все обвинения для Запада сняты. Хотя его вина в этом деле очевидна, и
оправдаться тем, что на него давила система, движущей силой и, возможно, одним
из создателей которой он был, довольно странно", - считает эксперт.
Гончаров даже нашел логику в поступках Родченкова.
"Многие сейчас
называют его "смертником", кажется, что логики в его поступках нет. Но я считаю,
что она там есть! Слишком быстро произошел его отъезд на Запад с целью
сохранения своей безопасности. Только вдумайтесь: против человека,
представляющего интересы своей страны, выдвигаются серьезные обвинения другими
державами, и он не находит ничего лучшего, как тут же свалить из своей страны и
выдвинуть обвинения против нее. Вам не кажется эта ситуация странной? Уверен,
это была изначально продуманная акция", - заверил гипнолог.
"Сочувствия и симпатии эта личность однозначно ни у кого не вызывает. Путь назад ему закрыт, всю оставшуюся жизнь ему придется скрываться. Ходят слухи, кстати, небезосновательные, что по Программе защиты свидетелей ему была проведена пластическая операция, и скоро его нельзя будет узнать... Но при этом не стоит забывать, что судьба у предателей и провокаторов, как правило, складывается не очень удачно, примеров тому в истории сотни и тысячи. Как говорится, сколько веревочке ни виться, а концу быть", - заключил Гончаров.
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