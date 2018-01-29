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У стукача WADA нашли остатки ума

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
В нем даже разглядели "нормального человека"

О том, что не так с главным информатором ВАДА Григорием Родченковым, рассказал гипнолог, психолог Геннадий Гончаров. 

Геннадий Гончаров. Фото: Пресс-служба

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"Каково его психическое состояние? На мой взгляд, этот человек абсолютно здоров. Его можно отнести к такому психологическому типу, как провокатор. Грубо говоря, Родченков, по сути своей, подстрекатель, человек, способный на предательство, тот, для кого не существует никаких морально-нравственных норм. Это еще раз доказывает его бурная деятельность в "Антидопинговом центре" - конечно, теперь с него все обвинения для Запада сняты. Хотя его вина в этом деле очевидна, и оправдаться тем, что на него давила система, движущей силой и, возможно, одним из создателей которой он был, довольно странно", - считает эксперт. 

Гончаров даже нашел логику в поступках Родченкова. 

"Многие сейчас называют его "смертником", кажется, что логики в его поступках нет. Но я считаю, что она там есть! Слишком быстро произошел его отъезд на Запад с целью сохранения своей безопасности. Только вдумайтесь: против человека, представляющего интересы своей страны, выдвигаются серьезные обвинения другими державами, и он не находит ничего лучшего, как тут же свалить из своей страны и выдвинуть обвинения против нее. Вам не кажется эта ситуация странной? Уверен, это была изначально продуманная акция", - заверил гипнолог. 

"Сочувствия и симпатии эта личность однозначно ни у кого не вызывает. Путь назад ему закрыт, всю оставшуюся жизнь ему придется скрываться. Ходят слухи, кстати, небезосновательные, что по Программе защиты свидетелей ему была проведена пластическая операция, и скоро его нельзя будет узнать... Но при этом не стоит забывать, что судьба у предателей и провокаторов, как правило, складывается не очень удачно, примеров тому в истории сотни и тысячи. Как говорится, сколько веревочке ни виться, а концу быть", - заключил Гончаров. 

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