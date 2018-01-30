Максаковой грозит опасность
Будущее бежавшей на Украину оперной дивы Марии Максаковой очень туманно. Ее убитый супруг оставил ей много неприятных сюрпризов, и ей необходимо с этим разобраться, считает ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
"Угроза постоянно висит лично над ней. Разбираться в каждом шаге и действии очень тщательно. Совет бы не давался картами, если бы нельзя было все это предотвратить. Раз совет есть, то все можно значит изменить. Ей нужно понять, откуда идет угроза, и предпринять все меры к устранению конфликтов в любых вопросах и закрытию старых долгов", - отметила она.
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"Возможно, закрыв какие-то долги, еще оставшиеся от мужа, проблема разрешится скорее. В принципе в замесе со своим погибшим мужем она имела не закрытые финансовые вопросы, с которыми нужно скорее разобраться. Она испачкалась в этой грязи вместе с ним, и отойти от вопроса не получится. Над ней висит угроза. Разобраться и жить дальше спокойно", - подметила Абравитова.
Таролог отметила, что в 2018 г. Максакова обретет новую любовь.
"В этом году у нее появится новый мужчина, с которым, по всей видимости, она и будет решать постепенно все проблемы. Каких-то воздействий Вселенной над ней я не вижу. Каждый живет по законам Вселенной и по логике действий. Поэтому кто-то уходит из жизни из-за возраста, а кто-то потому, что Вселенная его вытесняет в другое измерение", - заключила она.
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