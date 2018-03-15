Табаков сделал жене прощальный подарок

Марина Зудина ни в чем не будет нуждаться

Перед смертью Олег Табаков сделал все возможное, чтобы жизнь его супруги была максимально комфортной и счастливой, рассказала финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

"Для всей семьи и для его жены это огромная потеря. Сказать, что она неожиданная, я не могу. Надежда, конечно, о его стабилизации по здоровью была, но, к сожалению, каждому человеку отведен свой срок. По камням я вижу, что в бедности Зудина не останется. Несмотря на то что, конечно, какие-то вопросы по наследству встанут, хочу сказать, что еще до своей болезни, да и на протяжении всей своей жизни с Мариной Табаков старался сделать ее не только счастливой, но и достаточно обеспеченной в плане финансов женщины. Нуждаться она не будет", – рассказала Ахметжанова.



Ясновидящая отметила, что Зудина вообще больше ни в чем не будет нуждаться.



"Вижу по камням, что она даже может не работать. Хотя такой поворот событий не в ее характере. Сама Зудина не акцентирует внимание наследстве. Их любовь была настолько настоящей и искренней, что она до сих пор не может поверить в случившееся. Это как раз из тех случаев, когда тема денег и наследства далеко не в первых позициях, да и, скорее всего, вообще ей не интересна", – заключила она.

