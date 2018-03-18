Какие знаки зодиака разбогатеют в марте

Повезет с деньгами далеко не всем

Ясновидящая, таролог Марианна Абравитова рассказала, какие изменения принесет март.

Овны – это люди которые стараются всегда идти вперед. Они не лежат на диване у телевизора. Ближайшее время окрашено для этого знака работой в поте лица, так как они хотят охватить как можно больше сфер деятельности. Стремление правда не совсем увенчается успехом, так сказать в кратчайшие сроки, и прямо гипер-финансового прорыва не будет. Я бы сказала, что стремится надо, но не ждите, что результат будет ежеминутным. Вы складываетесь в будущее и получите результат чуть позже, и доход увеличите.

Тельцы – не смотря на мировой и местечковый финансовый кризис, так этому знаку вовсе нет никакого до этого дела. Как будто эта проблема обходит их стороной. Будет очень четкий зацеп потраченной энергии к приходу денег. Просто так конечно они не придут. Ну если шевельнуть пальцем, то насколько это произойдет, тоже вы и получите. Энергия работы принесет вам денежный эквивалент. Совет тельцам простой и логичный. Воспользуйтесь ближайшими месяцами и закрепите свой доход. Постаравшись вы получите очень даже неплохой доход. Причем вы даже стараясь, за короткий период времени сможете приобрести возможно недвижимость, либо новую машину, либо часы, в общем у каждого из вас может сбыться мечта. Деньги вас любят.

Близнецы – с деньгами особой дружбы нет, но у вас все достаточно стабильно и есть равновесие. У вас все ровно, не рискуйте. Потому что в данный момент у вас может пойти минус, от рисковых операций, нежели прибыль. Остановитесь, работайте в обычном режиме, и довольствуйтесь тем, что имеете. Не нужно отходить от вашего курса. Вы прекрасно идете к своей цели. Переживите этот период и дальше вы будете только приумножать ваш капитал, не быстро, но стабильно

Раки – у этого знака есть вероятность попасть в просак. Я бы посоветовала бы не участвовать в денежных пирамидах, не давать деньги взаймы, или под проценты и не брать кредиты. Все это чревато попаданием мимо цели. Вы можете попасть в какие-то неурядицы, например возьмете кредит в банке - повысится процент, дадите в долг – деньги могут к вам не вернутся. Вокруг вас все складывается так, что деньги просто не нужно отпускать далеко от себя.

Львы – вас я призываю открывать новые денежные каналы. Посмотрите вокруг себя, уверенна вы увидите новые возможности поступления вокруг вас денег. то что у вас раньше не получалось и не связывалось, вы явно получите приятный результат. Конечно это не фундаментальные деньги и огромные приходы. речь идет только о деньгах, которые вы сами можете себе организовать в качестве прибыли. Конечно имеет смысл подняться с дивана и организовать для себя денежный канал.

Дева – несмотря на то, что знак стабильный и серьезный, у вас поменяется несколько структура жизни. На вас могут упасть деньги, с которыми вы простились или наоборот вы откуда то совершенно случайно получите прибыль. Возможно когда-то что-то вкладывали, и наконец-то деньги вас догонят и сами прыгнут в ваш кошелек. Не нужно настороженно ждать и быть внимательным. Деньги сами вас найдут. Просто живите спокойно и скоро чудо произойдет. Дополнительная сумма денег для вас будет значимой и вы сможете сделать что-то приятное и полезное для себя. Откладывать их на черный день не нужно. Просто вложите их в то, что вам принесет радость

Весы – тут могу сказать одно: сейчас вы имеете возможность осуществить задуманное с помощью денег, которые вы можете взять в альтернативном месте. Например вы можете взять кредит, ипотеку, взять деньги взаймы. Если есть накопления – берите их и тратьте согласно ваших планов, и поверьте, время пришло, не ждите дальше. Если вы это сделаете сейчас, то получите приятные результаты. Деньги вы вернете и быстро. Реализовывайте планы и сейчас прямо в ближайшее время.

Скорпионы – очень интересный момент. Высокая вероятность получения даров от жизни. Это может быть Премия, выигрыш, подарок. Я бы назвала бы временем сбора даров. Это не зависит от Вашей веры в прогнозы. Это по любому произойдет. Это выбор материи, она идет к вам. Даже возможно и наследство сюда отнести. Это тема, когда вы не ждете, а к вам что-то идет. Главное наслаждайтесь этим моментом.

Стрельцы – время пришло собирать то, что вы когда-то отдали. Если кто-то должен, то пошлите энергию этому человеку, или обязательствах в отношении вас, то вы быстро получаете ответную реакцию в свою сторону со знаком плюс. Если не вернется все, то большая часть вернется. Сейчас просто нужно пропедалировать. Не нужно давить на жалость, просто напоминайте жестко о своих правах. Сейчас вы легко все это соберете.

Козероги – подъем зарплат и расширение материальных каналов в тех сферах, где вы реализовываетесь. Вы можете подняться по карьерной лестнице. Можете уйти в отпуск и получить премиальные. Деньги связаны с вашей настоящей работой. Если вы стеснялись просить у начальства прибавки, смело идите и делайте это)

Водолей – схема усложненная. Если вы хотите денег, то вам стоит объединиться с кем-то и открыть новую площадку для сбора доходов. Это может быть проект с кем-то, с другом либо просто с умным человеком. Если вы совершите такие действия в ближайшее время, то у вас получится отличное партнерство. Так же советую приглашать знаков из другой Стихии. Если это воздух, позовите Воду. И думайте куда направите силу стихий.

Рыбы – тема денег уводит вас в сторону креатива, творчества и души. Например, вы занимаетесь чем-то одним, и решили вдруг вышивать бисером. Предложите, этот продукт людям и не просто а за деньги. Если вы поете, примите участие в конкурсе, чтобы куда то выбиться. Здесь полностью акцент идет на творческую составляющую. Продукт творчества идет всегда от души. Если рискнете выставить это напоказ, то люди захотят это иметь у себя и даже заплатить за это деньги.

