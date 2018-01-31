Путин извинился перед олимпийцами
Владимир Путин встретился с российскими спортсменами, которые выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане, и неожиданно попросил у них прощения.
Президент напомнил, что победы в спорте достигаются большим трудом. "Вдвойне тяжелее, когда в стране складывается такая оценка, звучат разные, противоположные мнения на этот счет. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", - приводит RT слова Путина.
Владимир Владимирович подчеркнул, что и спортсмены, и любители спорта должны понимать, что Россия поддерживала и поддерживает идею чистого спорта. "Сделаем все, чтобы защитить тех, кто пострадал", - пообещал президент и посоветовал атлетам выбросить из головы лишние мысли.
"Сконцентрируйтесь на том, что вас поддерживают миллионы болельщиков, которые любят вас и ждут ваших побед", - напутствовал спортсменов Путин.
Зимние Олимпийские игры 2018 г. пройдут в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала Медународный олимпийский комитет запретил россиянам выступать на Играх под государственным флагом. Спортсмены также не могут демонстрировать российскую символику на спортивной форме, а болельщики лишились права приветственно помахать флагом с трибун.
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