Всплыли грязные подробности из жизни обидчика России
Хакеры Fancy Bears рассекретили документы, благодаря которым президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предстал в весьма неприглядном свете. Из опубликованных в Сети писем следует, что Бах знал о случаях скрытия допинга Олимпийским комитетом Канады и даже признал, что "не лучше России - так же покрывает допинг".
Речь идет об истории, связанной с положительной допинг-пробой канадского прыгуна с шестом Шона Барбера. В его анализах нашли следы кокаина, но никаких дисциплинарных мер принято не было: спортсмен поехал на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро и занял там 10-е место. Для сравнения, все российские легкоатлеты были отстранены от Игр-2016 - даже те, у кого никогда не было положительных допинг-проб. В том числе своей четвертой Олимпиады лишилась знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева.
Барбер объяснил следы кокаина связью с проституткой. В Канаде не стали поднимать шума и признали его невиновным, утаив положительную допинг-пробу.
Остается лишь сетовать на политику двойных стандартов, активно проводимую Международным олимпийским комитетом: на Россию были наложены суровые санкции, сборной страны запретили выступать под российским флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. В то же время Канада при попустительстве МОК умудрилась вылезти сухой из воды.
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