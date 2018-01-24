Против МОК взбунтовался мировой спорт

Позиция Международного олимпийского комитета не нашла понимания у зарубежных журналистов и спортивных федераций

Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер призвали главу МОК Томаса Баха к ответу.

Они написали письмо, в котором потребовали объяснить причину отстранения ведущих российских спортсменов. Бессеберг и Каспер считают, что без лидеров сборной Олимпийские игры потеряют свой колорит, что скажется на телевизионных рейтингах и отразится на будущем спорта, передает "Спорт-Экспресс".

При этом международная организация в очередной раз приняла абсурдное решение. Комиссия не допустила лыжников и конькобежцев, которые выступали на Играх в Сочи. Опять же никаких пояснений и доказательств до сих пор нет.

Данные о мировых допинговых нарушениях предоставила хакерская группировка Fancy Bears. Они выложили в Сеть документы, согласно которым 70% норвежских лыжников принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям, как астматики. Отмечается, что многие атлеты из других стран и вовсе иногда пропускают допинг-тесты, но никакой ответственности за это не несут.

Также оказалось, что контейнеры для анализов были низкого качества, поэтому их можно легко повредить при обычном использовании. В свете этой новой информации обвинения России в царапинах на баночках выглядят совершенно беспочвенными, а последнее заявление экс-главы WADA Руде Андерсена подтверждает, что антироссийская компания направлена не на борьбу с допингом, а на политическое сдерживание Москвы.

По его мнению, число россиян на Играх должно быть значительно сокращено. Если этого не сделать, то отстранение России бессмысленно.

"Я не хочу придумывать число, но это должно быть значительно меньше 389. Если поедут много российских атлетов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности", - цитирует его норвежское издание VG.

Президент МОК Томас Бах считает, что организация дала возможность соревноваться только "чистым" атлетам из России. По его мнению, именно они станут "послами" без допингового спорта, а подобные меры никак не унижают страну и ее представителей, сообщает ТАСС.

При этом мировой спорт как раз таки выступает против международной организации и защищает российских спортсменов.

Немецкое издание Handelsblatt отмечает, что Шипулин, Устюгов и Ан никогда не были замешаны в допинговых скандалах, поэтому их отстранение вызывает много вопросов.

Генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми считает, что международная организация обязана объяснить атлетам критерии отбора, сообщает Hufvudstadsbladet.

В поддержку отечественного спорта выступил и французский биатлонист Симон Фуркад. По его мнению, нельзя оставлять за бортом соревнований всех невиновных. Нужно качественное расследование, чтобы не ущемлять права "чистых" спортсменов, передает портал sports.fr.

Не остался в стороне и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Он считает, что сдаваться ни в коем случае нельзя и нужно через суд восстановить справедливость и поехать в Южную Корею, пишет RT.

"Возможное отсутствие Шипулина в составе олимпийской команды, мягко говоря, огорчает меня. Антон - потрясающий спортсмен, всегда искренне болеем за него, когда с дистанции сходят наши ребята", - добавил Брынзак.

Политические игры, в которые влезли МОК и WADA, могут стоить им потери репутации и контроля над мировым спортом. Остается надеяться, что разум чиновников прояснится и все решится благополучно для россиян.