Норвежским олимпийцам пошили свитера с символикой СС

СМИ обратили внимание на официальную форму скандинавских горнолыжников

На свитерах олимпийской сборной Норвегии по горным лыжам, пошитым к Олимпийским играм - 2018 в Пхёнчхане, обнаружены нацистские символы. Об этом в среду, 31 января, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, на одежде изображен узор из рун бога войны Тир (Тейваз) и Альгиз (символ жизни и смерти), которые сейчас используются членами неонацистских движений. Отмечается, что хоть обе руны родом из страны викингов и скандинавской мифологии, но они использовались во времена Третьего рейха. Например, первая в качестве награды вручалась представителям "Гитлерюгенда" за спортивные достижения, также была эмблемой 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС "30 января". Вторая руна в фашистской Германии служила символом аптек.

При этом свитера с традиционным норвежским орнаментом являются национальным наследием страны.

По данным Daily Mail, ряд спортсменов сборной Норвегии уже заявили, что не наденут эти свитера во время Олимпиады. В компании, создавшей одежду для олимпиоников, отметили, что не намерены снимать свитера с производства, так как считают руны частью скандинавского культурного наследия, никак не связанного с нацизмом.

"Неонацисты маршируют с норвежскими флагами", - сказала The New York Times Хильде Мидтьел, генеральный директор Dale of Norway, крупнейшей компании по производству изделий из пряжи и шерсти. "Это же не значит, что мы перестаем их использовать, не так ли?" - добавила она.

Необходимо добавить, что нынешние экстремистские ультраправые группировки в Норвегии используют зеленые знамена с изображением руны Тейваз.