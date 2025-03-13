Слуцкий предложил запретить въезд мигрантам в Россию до конца года

Законодатели опасаются повторения ситуации в ЕС

Депутат Леонид Слуцкий считает, что меры миграционного контроля нужно ужесточить, чтобы сохранить безопасность внутри страны. По его словам, лучшей мерой для этого станет запрет на въезд мигрантов, как минимум, до конца года.

"Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры", – заявил он.

Слуцкий указал, что количество приезжих в стране достигло "критической массы". Прирост мигрантов в 2024 году достиг более 568 тысяч человек, что является максимальным показателем с 1995 года.

Помимо жестких мер по пересечению границы, законодатель также предлагает разработать четкую стратегию миграционной политики, чтобы остроять интересы россиян и обеспечить их социальную защищенность. По его словам, если нужны сотрудники, то пускать мигрантов следует дозированно и на ограниченный срок, без семей. Никаких льгот и гражданства за это давать им не следует.

Также Слуцкий полагает, что если в России не предпринять мер, то она может повторить печальный опыт стран "развитой демократии", где приезжие диктуют свои правила жизни и отбирают у людей рабочие места.

Ранее в Узбекистане отомстили России из-за ужесточения миграционных правил.