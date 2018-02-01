Апелляции 28 атлетов удовлетворены

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение МОК о пожизненной дисквалификации российских спортсменов.

Всего иск подали 39 атлетов, апелляции 28 из них удовлетворили, сообщается на сайте CAS. Теперь они смогут принять участие в Олимпиаде-2018. При этом все их результаты, показанные на Играх в Сочи в 2014 г., должны быть восстановлены, так как никаких доказательств в употреблении запрещенных препаратов нет.

В список полностью оправданных вошли Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (бобслей); Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (скелетон); Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (лыжные гонки); Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (конькобежный спорт); Татьяна Иванова, Альберт Демченко (санный спорт); Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (хоккей).

Оставшихся 11 спортсменов CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил, но с них все же сняли суровое наказание. Однако соревнования в Южной Корее им придется пропустить, отмечает "Подмосковье сегодня".

Среди тех, кто точно не присоединится к основной сборной, значатся: Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин (все - бобслей), Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко (все - лыжи), Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дыбанюк (все - хоккей).

Дела еще троих биатлонисток - Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой - рассмотрят позже. Таким образом, число атлетов, которые примут участие в Пхёнчхане, может измениться.

МОК пожизненно отстранил россиян от Олимпиад на основе расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге. Пробы всех "подозреваемых" перепроверялись, но никаких следов запрещенных препаратов найдено не было.

Однако на пробирках нашли царапины, а в анализах было повышенное содержание соли. Именно эти "неопровержимые доказательства" якобы показывают, что с содержимым провели манипуляции.

Решение МОК по российским спортсменам почти полностью основано на скандальных показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отмечает РИА ФАН.

Конечно же, с таким решением отечественные спортсмены не согласились. Они подали заявления в CAS, чтобы доказать свою невиновность и иметь возможность снова выступать на высоком уровне.