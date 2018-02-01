МОК решил закрыть оправданным россиянам путь на Игры
Спортивный арбитражный суд (CAS) принес радостную весть для всех российских спортсменов и болельщиков, однако она привела в ярость МОК.
Первым своими впечатлениями поделился министр спорта России Павел Колобков. Он подчеркнул, что решения CAS еще раз подтверждает чистоту наших атлетов и это действительно торжество справедливости.
Вице-премьер России Виталий Мутко признался, что приговор суда был для него хоть и неожиданным, но от этого не менее радостным. По его словам, специальные комиссии работали небрежно и напрасно посягнули на имена величайших спортсменов без весомых аргументов.
"Хочется просто поздравить наших ребят, кого оправдали. Мы знаем, какой стресс они пережили. Мы их любим и никогда не оставим. Сейчас честь этих ребят оправдана. Кто-то из них чемпион, кто-то призер, кто-то участник", - цитирует его "Чемпионат".
В ближайшее время, как утверждает вице-премьер, ОКР обратится в МОК с просьбой допустить помилованных атлетов до участия в Играх в Пхёнчхане.
В международной организации не стали долго отмалчиваться. Там не скрыли, что разочарованы решением CAS и намерены подать апелляцию в суд Швейцарии. При этом подчеркнули, что оправдание спортсменов арбитражем не делает их автоматически участниками Олимпиады в Южной Корее.
"Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии", - говорится в заявлении.
“This may have a serious impact on the future fight against doping.”— Dan Roan (@danroan) 1 февраля 2018 г.
IOC statement on CAS decision to overturn bans of 28 Russian athletes pic.twitter.com/3MbzPMI8lD
Видимо, совсем скоро развернется новая битва на спортивно-политической арене. От МОК теперь могут отвернуться и другие страны. Ведь если такая организация выносит свое мнение в общество, а потом доказывает, что это ложь, тогда о каком уважении можно говорить.
Несмотря на такое презрительное отношение со стороны международного комитета, отечественные спортсмены могут выдохнуть и порадоваться, так как их честь снова восстановлена.
Счастью скелетонистки Елены Никитиной нет предела. Она поблагодарила CAS и рассказала о своих чувствах, передает "Спорт-Экспресс".
"Я счастлива, как будто еще раз выиграла эту медаль. Мы очень ждали такого решения", - сказала она.
Лыжник Алексей Петухов призвал к совести всех ненавистников, которые обвиняли его в употреблении допинга.
"Пусть теперь те, кто говорил плохо о нас, задумается, пусть им будет стыдно. А мы вышли победителями, здорово, что суд услышал нас", - добавил он.
Другой лыжник Никита Крюков вздохнул с облегчением и отметил, что теперь раскрылась настоящая правда.
"Если у кого-то вдруг появлялись сомнения по поводу "чистоты" наших спортсменов, то теперь этот допинговый миф рухнул. Народ во всем мире поймет, что я и мои товарищи по сборной добивались результатов своим трудом", - подчеркнул он.
Александр Легков сравнил решение CAS со вторым днем рождения.
"Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это как второй день рождения!" - цитирует его "Матч ТВ".
За невиновность спортсменов порадовалась президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. Она призналась, что "прыгала от радости и кричала".
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов потребовал призвать к ответу президента МОК Томаса Баха за ложные обвинения.
"Надо объявить санкции Томасу Баху. Он должен понести наказание за обвинение российских спортсменов", - подчеркнул Тихонов.
Он еще раз отметил, что такого скандала не было за всю историю спорта. Кроме того, экс-биатлонист считает, что нужно активней и жестче защищать своих атлетов. В противном случае велик риск пропустить летние Игры в 2020 году.
Так как CAS восстановил все результаты отстраненных атлетов, показанные на Олимпиаде в Сочи, то сборная вновь возглавила общий зачет. Ранее Россия лишилась первого места из-за наказаний.
Внимание всего мирового спорта приковано к МОК. Теперь только он может допустить россиян до соревнований в Пхёнчхане. Остается надеяться, что заявка сборной России еще значительно расширится и усилится за счет лидеров страны.
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