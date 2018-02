Спортивный арбитражный суд (CAS) принес радостную весть для всех российских спортсменов и болельщиков, однако она привела в ярость МОК.

Первым своими впечатлениями поделился министр спорта России Павел Колобков. Он подчеркнул, что решения CAS еще раз подтверждает чистоту наших атлетов и это действительно торжество справедливости.

Вице-премьер России Виталий Мутко признался, что приговор суда был для него хоть и неожиданным, но от этого не менее радостным. По его словам, специальные комиссии работали небрежно и напрасно посягнули на имена величайших спортсменов без весомых аргументов.

"Хочется просто поздравить наших ребят, кого оправдали. Мы знаем, какой стресс они пережили. Мы их любим и никогда не оставим. Сейчас честь этих ребят оправдана. Кто-то из них чемпион, кто-то призер, кто-то участник", - цитирует его "Чемпионат".

В ближайшее время, как утверждает вице-премьер, ОКР обратится в МОК с просьбой допустить помилованных атлетов до участия в Играх в Пхёнчхане.

В международной организации не стали долго отмалчиваться. Там не скрыли, что разочарованы решением CAS и намерены подать апелляцию в суд Швейцарии. При этом подчеркнули, что оправдание спортсменов арбитражем не делает их автоматически участниками Олимпиады в Южной Корее.

"Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии", - говорится в заявлении.

