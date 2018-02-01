Олимпийская чемпионка осталась довольна вердиктом международного суда

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что решение, принятое Спортивным арбитражным судом (CAS), является справедливым и ожидаемым.

CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Суд также восстановил результаты атлетов, показанные на сочинской Олимпиаде.

"Мы надеялись на такое решение, ожидали справедливого приговора, и мы его увидели, теперь надеемся, что и дальше наши спортсмены смогут доказать свою невиновность", - приводит ТАСС слова Журовой. Она подчеркнула, что теперь оправданные атлеты смогут принять участие в Олимпиаде в Южной Корее.

По мнению Журовой, "все, что происходит с пробами спортсмена, после того как он ее сдал, не его проблемы, а проблемы тех людей, которые с ней мошенничают". Депутат считает, что "если и нужно кого-то наказывать, то тех людей, которые с ней манипулировали, значит, CAS это все понимает".

Олимпийская чемпионка также собирается поддержать российских спортсменов на предстоящих 3 февраля митингах-концертах "Россия в моем сердце". "Само название означает, чтобы нам не делали, чтобы на нас давить, Россия всегда останется в нашем сердце, и мы должны быть едины", - подчеркнула Журова.

В число 11 спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены частично, вошли бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Результаты, показанные этими атлетами на Играх в Сочи, по-прежнему считаются аннулироваными, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, но они пропустят только одну Олимпиаду в Пхенчхане.

В свою очередь, в МОК не скрывают, что разочарованы решением CAS. Комитет собирается подавать апелляционную жалобу в суд Швейцарии. Более того, МОК заявил, что оправдание российских спортсменов не делает их автоматически участниками зимней Олимпиады-2018.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.



