Российские лыжники подадут в суд за моральный ущерб
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что 8 российских лыжников, в том числе олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков, возможно, подадут иски в гражданский суд. Спортсмены потребуют компенсации за моральный ущерб, полученный ими из-за необоснованных обвинений в употреблении допинга.
"Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему... Как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год", - добавила Вяльбе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Были также восстановлены результаты этих спортсменов, показанные на Играх в Сочи.
Российские атлеты были отстранены Международным олимпийскими комитетом на основании итогов расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.
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