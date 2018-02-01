Оправданные CAS атлеты потребуют возмещения репутационного ущерба

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что 8 российских лыжников, в том числе олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков, возможно, подадут иски в гражданский суд. Спортсмены потребуют компенсации за моральный ущерб, полученный ими из-за необоснованных обвинений в употреблении допинга.

"Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему... Как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год", - добавила Вяльбе.



Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Были также восстановлены результаты этих спортсменов, показанные на Играх в Сочи.

Российские атлеты были отстранены Международным олимпийскими комитетом на основании итогов расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.