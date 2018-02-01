В группе главного стукача WADA расстроены "выходом из тюрьмы" спортсменов из России

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских атлетов, подававших апелляцию на отстранение от участия в Олимпийских играх. Это решение тут же раскритиковал адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова Джим Уолден, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на The New York Times.

По информации американского издания, показания сбежавшего из России экс-директора "Антидопингового центра" о массовом нарушении нашими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи были обоснованными.

"Правдивость слов Родченкова была подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей и восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи засекреченных грязных тестов", - заявил адвокат.

По его словам, в России и сейчас существует государственная поддержка допинговой системы.

"Решение CAS означает минимальное наказание для некоторых атлетов. Более того, оно позволяет "выйти из тюрьмы бесплатно" большинству. Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы. Для коррумпированной российской допинговой системы в целом и Путина в частности это очередное очко, добытое нечестным путем", - считает Уолден.

CAS 1 февраля отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 россиян за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 г. в Сочи. Апелляции еще 11 наших спортсменов удовлетворены частично. Результаты оправданных олимпиоников, показанные на домашних Играх-2018, восстановлены.

Позже сегодня, комментируя данное решение, президент РФ Владимир Путин сказал, что это "не может не радовать" и подтверждает позицию России, которая заключается в том, что большинство ее спортсменов "чистые", пишет РИА "Новости". Однако глава государства подчеркнул: "Нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно".

Он добавил, что и "нам есть над чем еще работать" в плане собственной антидопинговой программы и политики. "Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями", - заверил Путин.

Также по судьбоносному решению CAS высказалась представляющая интересы наших атлетов адвокат Анна Козьменко. Она рассказала, что допрос Родченкова в ходе судебных слушаний, который состоялся на прошлой неделе в режиме видеосвязи и с закрытым его лицом, длился несколько часов.

"За это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям", - цитирует ТАСС Козьменко.

Также она отметила, что защита намерена добиться оправдательного вердикта и для оставшихся 11 спортсменов.