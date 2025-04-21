Щедрая передышка боевиков закончилась

После завершения непродолжительного перемирия российская авиация, боевые беспилотные "птички" и артиллеристы разнесли логово всушников. Массированные удары были нанесены по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Как сообщили в военном министерстве, поражения были нанесены по складам с боеприпасами и дронами, а также по инфраструктуре одного из аэродромов незалежных вояк.

Напомним, ранее глава нашей страны Владимир Путин объявил пасхальное перемирие – оно вступило в силу 19 апреля в 18:00 и действовало до полуночи 21 апреля. Несмотря на это, украинская сторона продолжила наносить удары по территории России, применяя дроны и артиллерию.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе ответных действий российские подразделения задействовали оперативно-тактическую авиацию, "крылатых бойцов", ракетные войска и артиллеристов. Всего было нанесено поражение по 74 районам, где временно размещались боевики противника.

Также в оборонном ведомстве отметили, что средствами ПВО за этот период было уничтожено 104 украинских дрона самолетного типа.

К слову, ранее бывший нардеп Верховной рады объяснил причину провокации всушников к Пасхе.