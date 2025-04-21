После перемирия ВС РФ атаковали военный аэродром ВСУ

После перемирия армия России разнесла логово ВСУ
Кадр: соцсети
Щедрая передышка боевиков закончилась

После завершения непродолжительного перемирия российская авиация, боевые беспилотные "птички" и артиллеристы разнесли логово всушников. Массированные удары были нанесены по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Как сообщили в военном министерстве, поражения были нанесены по складам с боеприпасами и дронами, а также по инфраструктуре одного из аэродромов незалежных вояк.

Напомним, ранее глава нашей страны Владимир Путин объявил пасхальное перемирие – оно вступило в силу 19 апреля в 18:00 и действовало до полуночи 21 апреля. Несмотря на это, украинская сторона продолжила наносить удары по территории России, применяя дроны и артиллерию.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе ответных действий российские подразделения задействовали оперативно-тактическую авиацию, "крылатых бойцов", ракетные войска и артиллеристов. Всего было нанесено поражение по 74 районам, где временно размещались боевики противника.

Также в оборонном ведомстве отметили, что средствами ПВО за этот период было уничтожено 104 украинских дрона самолетного типа.

К слову, ранее бывший нардеп Верховной рады объяснил причину провокации всушников к Пасхе.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
По теме

По Фрейду: разоблачен грязный "грешок" США из-за России

Действия Вашингтона отлично объяснил бы легендарный психоаналитик

"Вы глупцы!": Трамп сделал жесткое заявление о переговорах по Украине

Политик продолжает эпатировать публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей