Зеленский потерял контроль над ВСУ и не управляет ситуацией на фронте - Олейник

"Подарок" к Пасхе: экс-нардеп Рады объяснил причину кровавой провокации ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
Режим все также работает на эскалацию конфликта

Нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ стало очередным доказательством того, что Владимир Зеленский не контролирует обстановку в стране. Об этом заявил экс-парламентарий Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его словам, провокации в праздничную ночь были ожидаемы, поскольку на фронте действуют силы, которые давно не подчиняются киевскому верховоду. Так бывший нардеп объяснил своеобразный "подарок" ВСУ к Пасхе.

Политик отметил, что в отличие от российской армии, где приказ верховного главнокомандующего исполняется четко, в украинских структурах царит разрозненность. Он подчеркнул, что в рядах всушников есть радикальные формирования, а также внешние интересанты вроде Великобритании, которым выгодно продолжать эскалацию.

Нардеп отметил, что Россия сразу обращала внимание на бессилие Зеленского и использовала его как аргумент в общении с США. Он напомнил, что еще в разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин прямо указал: Зеленский недоговороспособен, а его влияние на силовые структуры ограничено.

ВСУ вероломно нарушили объявленное Россией перемирие, начав атаки с использованием беспилотников, обстреляв позиции российских военных и приграничные районы. Среди мирного населения есть погибшие и раненые.

К слову, ранее в Раде назвали переломную точку для киевского верховода.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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