Спортивный чиновник подарил "шанс" нашей сборной, но при этом закрыл глаза на напичканных допингом атлетов из Норвегии

Надежда увидеть российский флаг на Олимпиаде все же есть. К сожалению, этот атрибут точно не будет на соревнованиях, но зато на церемонии закрытия Игр он может появиться. Об этом рассказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане.

Бах назвал необходимые условия, от выполнения которых зависит судьба триколора. По его словам, главное, что нужно делать нашей сборной, – соблюдать принятое решение от 5 декабря, то есть не демонстрировать свою принадлежность к стране и всячески "целовать" спортивных функционеров и преклоняться перед ними, передает RT.

"Для мониторинга мы создали комиссию, которая приготовит доклад к концу Игр. Председатель этой группы заявил, что они постараются учесть все факты в данном вопросе", – сказала президент организации.

Возможно, звезды сойдутся и Россия действительно пройдет почетный круг со своим флагом, но от этого не легче. В действиях Баха есть некая разрозненность, то он жестко выступает против всех атрибутов, то теперь делает поблажку. Тем самым он говорит, мол, смотрите, я дал им шанс, которым они могут воспользоваться.

Продолжая разговор о флаге, журналисты задали щекотливый вопрос. Что если знамя спортсмену бросят болельщики. Томас Бах был непреклонен.

"Есть четкие правила, которые были опубликованы и переведены. Олимпийские спортсмены из России подписывали декларацию об их соблюдении. За всем этим мы будем следить", – подчеркнул он.

Весь мир волнует судьба российских атлетов, которых CAS помиловал, а МОК не допустил до Олимпиады. Спортсмены не растерялись и подали новый иск. Если суд его удовлетворит, то организация не будет иметь права препятствовать им. Томас Бах уверен, что спортивный арбитраж примет "правильное решение", то есть встанет на его сторону.

"Мы думаем, что у нас есть прекрасные доказательства. У нас есть олимпийская хартия. Все это нам дает сильную позицию", - цитирует его РИА "Новости".

Тема допинга, конечно, будет обсуждаться еще долго. Президент МОК дал понять, что работа в этом направлении только усилится и, видимо, в сторону России. Он пообещал привлечь для этого еще больше денег. Что же делать с другими странами, например, с Норвегией, которая привезла на Игры запрещенные препараты? Об этом Бах предпочитает молчать.

Норвежские атлеты якобы поголовные астматики и не могут обходиться без лекарств, которые включены в список запрещенных. Однако с легкой подачи руки их прописали как исключение для этих спортсменов. Сборная привезла с собой 1 тыс. 800 доз симбикорта, 1 тыс. 200 альвеско, сальбутамола и атровента, а также 360 доз вентолина, сообщает NRK. Все эти вещества значительно улучшают состояние легких, что способствует насыщению крови кислородом, и, как следствие, у спортсмена открывается второе дыхание. Поэтому, если норвежские атлеты займут много призовых мест (в основном в лыжах и биатлоне), то не стоит удивляться. А вот вопросов к господину Баху накопилось большое количество, на которые ему еще придется ответить.