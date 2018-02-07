Шипулин ждет судьбоносного известия

Олимпийский чемпион не выпускает из рук мобильник в ожидании радостных новостей даже во время тренировки

Нервы 32 российских спортсменов, которым МОК отказал в приглашении на Олимпиаду, сегодня были на пределе. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане рассматривала их апелляции. Когда заседание началось, биатлонист Антон Шипулин опубликовал в Сети записанное во время тренировки видео. В нем он признался, что не теряет надежду.

"Вот так вот, ребята, пока CAS заседает сегодня, рассматривает наши фамилии для допуска на Олимпиаду, я тренируюсь", – сказал он.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 6, 2018 в 11:05 PST

"Не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Поэтому сегодня катаюсь с телефоном. После каждого круга смотрю, не пришла ли мне заветная эсэмэска", – добавил он.

Судя по выставленной геолокации, тренировка проходила под Екатеринбургом, где Шипулин живет со своей семьей. Жена Луиза с сыном Димой не стали в этот судьбоносный день оставлять его наедине с собой и пришли поддержать. "Моя самая лучшая поддержка", – признался на камеру биатлонист.

Подбодрили его и подписчики. "Мы тоже очень надеемся, что все будет хорошо,и мы увидим тебя на олимпиаде!", "Мы верим в тебя! Справедливость восторжествует!", "Димочка, без вас биатлон смотреть не буду!" – отозвались они.

Исход заседания прокомментировал генеральный секретарь CAS Матье Риб. "Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх. Это будет завершение истории, других решений по ней не будет", - цитирует его Life.ru.

Антону Шипулину, как и остальным опальным спортсменам, придется набраться терпения: их судьба будет решена только завтра вечером.