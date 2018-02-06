США пообещали России провал на Олимпиаде

Спортивный мир жаждет краха нашей сборной

Российские болельщики надеются, что на Олимпиаде спортсмены завоюют как можно больше медалей, однако американские журналисты так не думают, и в канун старта Игр они ухудшили прогноз по шансам России.

Агентство Associated Press считает, что в Южной Корее россияне возьмут 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы, то есть всего 9 наград. Для сравнения, самый худший результат для нашей сборной был в 2010 г. на Олимпиаде в Ванкувере. Тогда атлеты завоевали 15 наград (3 золота, 5 серебра, 7 бронзы).

По прогнозу на высшую ступень пьедестала поднимутся: лыжник Сергей Устюгов (в спринте), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров, а также команда лыжников в командном спринте.

Серебряными медалистами станут фигуристка Алина Загитова и Сергей Ридзик, участвующий в ски-кроссе. Бронзовыми призерами - скиатлонист Устюгов, женская сборная по керлингу и фигуристы в командных соревнованиях.

Ранее организация, занимающаяся спортивной аналитикой, составила свой прогноз, согласно которому в Россию из Южной Кореи прилетят 4 олимпийских чемпиона и еще 15 атлетов с наградами рангом ниже.

В любом случае спортсменам, которые сейчас находятся в Пхёнчхане и готовятся к соревнованиям, не позавидуешь. За ними пристально наблюдает мировая общественность и без преувеличения вся Россия. По данным опроса ВЦИОМа, за трансляциями из Южной Кореи будут следить более трех четвертей россиян (77%). Каждый шестой посмотрит только те виды спорта, где у наших атлетов есть шансы на медали.

При этом, несмотря на весь негатив, обрушившийся на спортсменов от своих болельщиков, 62% считает, что атлеты в Южной Корее представляют честь страны, поэтому они сделали правильный выбор.