Россия проигнорирует церемонию открытия Игр

Атлеты отказались маршировать под нейтральным флагом

Спортивные сражения на аренах в Пхёнчхане начнутся уже через 4 дня. В пятницу, 9 февраля, пройдет самое торжественное мероприятие на Олимпиаде - церемония открытия. Делегации атлетов из разных стран пройдут перед многочисленными зрителями в парадной форме и со знаменем в руках, но МОК лишил Россию возможности гордо нести свой флаг над головой. Наши атлеты должны размахивать только олимпийским стягом. Однако сборная и вовсе планирует бойкотировать открытие Игр.

Парад уже точно пропустит мужская сборная России по хоккею. Они приедут в Южную Корею только 11 февраля. Кроме того, церемонию не посетят сборные по биатлону, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу, санному спорту и лыжным гонкам.

Таким образом, открытие Олимпиады проигнорируют 78 спортсменов. Исходя из того, что в Пхёнчхан полетели только 169 человек, то получается, что на парад пойдет только 91 из них. К тому же большого желания шествовать под флагом МОК ни у кого нет, передает "Спорт-Экспресс".

Россияне боятся, что многотысячная толпа болельщиков на стадионе будет их освистывать и выкрикивать нелицеприятные фразы. Большое давление на сборную оказывают и свои фанаты, которые считают, что поездка в Южную Корею - это проявление наплевательского отношения к стране и участие в прилюдном унижении.

Спортсменам, конечно же, нужно показывать высокие результаты, чтобы не только оправдать ожидания болельщиков, но и доказать всему миру свое превосходство. Для этого стоит усиленно тренироваться и при этом оставить силы на финальные соревнования. А как это сделать, когда во время церемонии открытия участники ожидают выхода на стадион не меньше трех часов, проведя все это время на ногах. После того им нужно будет много времени потратить на пробки, чтобы добраться до Олимпийской деревни. Такой день сильно изматывает даже подготовленный организм, что же говорить о врачах и тренерах, а ведь от них многое зависит.

При этом WADA никак не может угомониться и пытается поймать россиян на допинге. Прямо перед тренировкой хоккеисток из России забрали на сдачу анализов. Держали их очень долго, в итоге - тренировка сорвана. И кажется, что такие провокации в отношении россиян еще не закончатся.