МОК взбешен оправданием россиян

Решение об оправдании 28 российских спортсменов сильно разозлило чиновников Международного олимпийского комитета

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по российским спортсменам показывает необходимость реформы организации.

Решение Спортивного арбитража он назвал "большим разочарованием и неожиданностью".

"МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления", - цитирует ТАСС выступление главы МОК на пресс-конференции.

Спортивный чиновник настаивает, что МОК обязан выразить беспокойство по поводу решения CAS, поскольку "суд теряет доверие к себе других спортсменов".

"На встрече с комиссией атлетов это стало самой горячей темой для обсуждения. Спортсмены справедливо спросили нас о том, что МОК может сделать в такой ситуации, чтобы больше подобное не повторялось", - сообщил Бах.

Он добавил, что из-за отсутствия мотивировочной части решения CAS МОК пока не может решить вопрос с передачей золотых медалей, завоеванных на сочинской Олимпиаде российскими бобслеистами.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 1 февраля принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

В декабре МОК из-за допингового скандала отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Россиянам позволили выступить в Пхенчхане в статусе нейтральных спортсменов, причем окончательный список тех, кого допустили к поездке на Игры, в итоге был значительно сокращен.

