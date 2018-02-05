Медведев поставил обидчика сборной России на место

Спортивные функционеры загнали себя в угол

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутился решением президента МОК Томаса Баха не пускать "чистых" атлетов на Игры.

По его словам, это постыдное и аморальное заключение. Такими действиями организация, по сути, уничтожила Олимпийскую хартию и принципы права. Спортивный арбитражный суд оправдал россиян, но МОК не допустил их, чем еще раз подчеркнул политизированность своих поступков.

"Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

Политик считает, что решение комиссии не вписывается ни в какие рамки, а мировой спорт захватили политика и бизнес.

"Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков", - добавил Дмитрий Медведев.

Еще одним доказательством политизированности системы можно считать то, что, например, многочисленные допинговые нарушения в сборной Канады никак не освещались. Об этом стало известно благодаря хакерам Fancy Bears, которые рассекретили документы. Если учесть то, что почти все лыжники и биатлонисты Норвегии употребляют запрещенные препараты (они якобы астматики и должны принимать лекарства по разрешению WADA), то вопросов к Томасу Баху возникает все больше.

Сам глава МОК на пресс-конференции объяснил, почему же организация не разрешила "чистым" атлетам выступать в Пхёнчхане.

"CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду", - цитирует его RT.

Как всегда, высказывания Баха довольно туманны и расплывчаты. Спортсмены выполнили все необходимые требования, сдали множество допинг-проб, которые показали отрицательный результат, прошли через каждодневные проверки, но даже это не остановило функционеров отнять у них заветную мечту - поехать на Игры.

В Сети пользователи поддержали Дмитрия Медведева и обрушили весь свой гнев на международную организацию.

Кто-то приплел к спорту еду.

Наблюдение за Олимпийскими играми без России, это поесть пиццы без сыра. Несчастное решение МОК. — Francisco Villegas O (@franz_84) 5 февраля 2018 г.

Другие уверены, что теперь в олимпийском движении играют роль только деньги.

Никогда не задумывался, но с удивлением для себя обнаружил, что #МОК это, по сути, частная лавочка, этакое ЗАО "МОК", где доля людей непосредственно относящихся к спорту менее 50%, а доля спортсменов ничтожна. Просто бизнес...... — Shalmasik (@andrejoreshkin) 5 февраля 2018 г.

А кто-то обвинил самих спортивных чиновников в употреблении запрещенных препаратов.

Похоже весь МОК на тяжелый допинг подсел. Мутная Очень Контора. — Роман Александрович (@RomanusAl) 5 февраля 2018 г.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.