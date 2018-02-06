Олимпиаду cразил вирус

Перед Играми в Южной Корее появилась неожиданная трудность

Буквально за несколько дней до начала Олимпиады в Пхёнчхане случилось ЧП: свыше 1 тысячи 200 сотрудников частной организации, занимающейся охраной правопорядка на Играх, пострадали от кишечной инфекции, сообщил ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что 4 февраля 41 человек был госпитализирован с симптомами острой диареи. Врачи диагностировали у них норовирус.

"Эти 1200 человек были вынуждены отказаться от своей работы, - приводит агентство заявление оргкомитета Игр. - Их заменили 900 солдат".

Сейчас по факту массовой интоксикации начата проверка. Охранники жили не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре в Пхёнчхане.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что олимпийский оргкомитет создал комфортную атмосферу для российских спортсменов.

"С корейской стороной у нас полное взаимопонимание, мы очень довольны взаимоотношениями с оргкомитетом, нам идут навстречу по всем нашим вопросам, и я думаю, так и продолжится. Поэтому отношение к нам очень хорошее", - приводит ТАСС слова Позднякова.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане состоятся с 9 по 25 февраля.