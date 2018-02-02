Прославленная гимнастка уверена: нужно сделать спорт более зрелищным

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ставшая первым в мире послом художественной гимнастики, предложила внести серьезные изменения в олимпийскую программу соревнований.

Кабаева также считает, что нужно изменить систему оценок в этом виде спорта.

"К сожалению, у нас сейчас художественная гимнастика стала несмотрибельной, как это было раньше. И не потому, что были другие гимнастки, - просто сейчас другие правила. У нас великолепные гимнастки, которые могут сделать не 9 элементов, а и 15, и 16", - приводит "РЕН ТВ" слова спортсменки.



По мнению Кабаевой, именно сложность станет залогом успеха и популярности художественной гимнастики. Алина уверена, что олимпийских медалей в этом виде спорта должно быть на 4 штуки больше.

"Отдельные виды можно получать за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку - как в спортивной гимнастике, за каждый снаряд!" - объяснила она.

Возможно, в скором времени нововведений в соревнования потребует и массовый болельщик.