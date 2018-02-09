Красочная церемония открытия соревнований вряд ли может служить утешением организаторам, у которых наметились серьезные проблемы

Олимпийские игры в Южной Корее официально открылись. Церемония получилась красочной, но экономичной.

На организацию таких крупных соревнований Южная Корея потратила $11,8 млрд, что в 4 раза меньше, по сравнению с Сочи. Церемонии открытия и закрытия Олимпиады южнокорейцы потратили более 2,5 млрд долларов, пишут "Ведомости".







Однако спортивные мероприятия посетит маленькое количество людей. Организаторы реализовали всего лишь 30% билетов, что уже стало антирекордом за всю историю Олимпиад, отмечает The Bell.





Вероятно, одной из причин, по которой значительная часть туристов не приехала на Олимпиаду, испугались ядерной программы КНДР. Ведь от Пхёнчхана до границы Северной Кореи всего лишь в 100 км.





По словам художника-сценографа и дизайнера Бориса Краснова, Южной Корее в плане организации не дотянутся до масштабов Китая, где прошла Олимпиада в 2008 году.





"Церемония открытия в Пхёнчхане оказалась в тени того действа, что было представлено на Олимпиаде в Пекине-2008. Понятно, что там были колоссальные возможности: и творческий ресурс, и финансы. В Пхёнчхане церемония открытия выглядела очень сдержанно", – цитирует его "МК".





Также привлекательности празднику спорта не добавила и жутко холодная погода, установившаяся в Пхёнчхане. Церемонию посетили около 35 тысяч зрителей, однако все они находились на жутком морозе. Температура в Пхенчхане опустилась ниже – 20 С°.





Наконец, допинговый скандал вокруг российских спортсменов также не мог не отразиться на зрелищности соревнований. Ведь многие отстраненные олимпийцы были лидерами сборной России.





При этом организаторы надеются выручить от соревнований почти 55 млрд долларов. Каким образом они вывели эту цифру, непонятно.







