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Медведева откаталась с рекордом и уступила Загитовой

Евгения Медведева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Наталья Забияко и Александр Энберт. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Семён Елистратов . Фото: AP/TASS Семён Елистратов . Фото: AP/TASS
Евгения блистательно исполнила короткую программу в командных соревнованиях фигуристов, в произвольной ее заменит Алина

На Олимпиаде в Пхенчхане завершились командные соревнования фигуристов в короткой программе. Наши спортсмены, которые официально представляют команду олимпийских атлетов из России, занимают второе место.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева откатала короткую программу с мировым рекордом – 81,06 балла. После ее выступления наша команда  уступает лидерам канадцам 6 баллов.

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Перед началом прокатов произвольной программы тренеры сделали две замены.

В соревнованиях спортивных пар на лед вместо Евгении Тарасовой/Владимира Морозова вышли Наталья Забияко/Александр Энберт, занявшие по итогам произвольной программы третье место со 133,28 балла. Во второй части программы Забияко оступилась и упала. Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51), вторыми – итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).

У женщин в произвольной программе выступит чемпионка России Алина Зарипова. Тренеры решили, что ей нужно получить опыт выступлений на крупнейшем международном турнире до начала индивидуальных соревнований.

Евгения Медведева пообещала болеть за Алину в произвольной программе. "Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я буду всеми силами поддерживать ее завтра", – сказала она журналистам.

Поскольку всего в команде фигуристов может быть две замены, у мужчин борьбу продолжит Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой программе, а в соревнованиях танцевальных дуэтов – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занявшие в короткой программе третье место.

Женщины, мужчины и танцевальные дуэты представят произвольную программу 12 февраля, тогда же станут известны медалисты.

Накануне, 10 февраля, первую медаль России принес шорт-трекист Семен Елистратов. Он завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и посвятил награду российским спортсменам, не получившим приглашение на Олимпийские игры.

"Я стоял на награждении и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад и горд. Эта медаль – всем нашим ребятам, которых отстранили, боритесь до конца, не сдавайтесь. Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня как платиновая", – приводит ТАСС слова Елистратова.

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