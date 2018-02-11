Медведева откаталась с рекордом и уступила Загитовой
На Олимпиаде в Пхенчхане завершились командные соревнования фигуристов в короткой программе. Наши спортсмены, которые официально представляют команду олимпийских атлетов из России, занимают второе место.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева откатала короткую программу с мировым рекордом –
81,06 балла. После ее выступления наша команда
уступает лидерам канадцам 6 баллов.
Перед началом прокатов произвольной программы тренеры сделали две замены.
В соревнованиях спортивных пар на лед вместо Евгении Тарасовой/Владимира Морозова вышли Наталья Забияко/Александр Энберт, занявшие по итогам произвольной программы третье место со 133,28 балла. Во второй части программы Забияко оступилась и упала. Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (148,51), вторыми – итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек (138,44).
У женщин в произвольной программе выступит чемпионка России Алина Зарипова. Тренеры решили, что ей нужно получить опыт выступлений на крупнейшем международном турнире до начала индивидуальных соревнований.
Евгения Медведева пообещала болеть за Алину в произвольной программе. "Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я буду всеми силами поддерживать ее завтра", – сказала она журналистам.
Поскольку всего в команде фигуристов может быть две замены, у мужчин борьбу продолжит Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой программе, а в соревнованиях танцевальных дуэтов – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занявшие в короткой программе третье место.
Женщины, мужчины и танцевальные дуэты представят произвольную программу 12 февраля, тогда же станут известны медалисты.
Накануне, 10 февраля, первую медаль России принес шорт-трекист Семен Елистратов. Он завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и посвятил награду российским спортсменам, не получившим приглашение на Олимпийские игры.
"Я стоял на награждении и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад и горд. Эта медаль – всем нашим ребятам, которых отстранили, боритесь до конца, не сдавайтесь. Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня как платиновая", – приводит ТАСС слова Елистратова.
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