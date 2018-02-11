К россиянам на Олимпиаде приставлены надзиратели

МОК проверит каждый поступок и каждое слово олимпийских атлетов из России

Спортивные чиновники проследят за поведением и высказываниями выступающих на Олимпиаде российских спортсменов и дадут им оценку в конце турнира. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений", – цитирует "Р-спорт" Адамса, который отвечал на пресс-конференции на вопрос о высказываниях шорт-трекиста Семена Елистратова.

В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на ОИ-2018. Медаль он посвятил российским олимпийцам, которых, как он выразился, "подло и мерзко" отстранили от Игр.

Сегодня во время вручения наград Елистратов сказал: "Я очень рад, хочу выиграть еще. Эта медаль дороже для меня, чем золотая олимпийская. Она очень тяжелая и в каком– то плане выстраданная".