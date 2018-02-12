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Олимпиаду сотрясают скандалы

Фото: GLOBAL LOOK press/Ryu Seung-Il
продолжениеРоссия покоряет новые высоты на Олимпиаде
Болельщики выражают недовольство мировой политикой, а организаторы допускают серьезные ошибки

Игры в Южной Корее уже вошли в историю, как самые скандальные, однако новые неприглядные детали всплывают каждый день.

В Пхёнчхане идет жесткий прессинг не только российских спортсменов, но и мусульман. Им отказали в предоставлении специальных комнат для молитв, о которых они просили. При этом глава комитета по туризму города Каннын признался, что хотел организовать это, но столкнулся с протестами местного населения.

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Корейцы считают, что расходы на услуги для мусульман не входят в бюджет Олимпиады, на которую потрачено много денег, в том числе за счет налогоплательщиков. Идея единства и мира, которую так превозносили организаторы уже провалилась, передает "Чемпионат.com".

Масло в огонь подливают и хакеры, которые, якобы, атаковали сайты Игр во время церемонии открытия. Об этом заявил представитель оргкомитета Сунг Баик. Он подчеркнул, что такой "штурм" был успешно отражен, благодаря слаженной работе сильных специалистов. Баик поступил благоразумно и не стал называть гражданство хакеров, но отметил, что они пытаются воздействовать на серверы уже не в первый раз, сообщает агентство Reuters.

Серьезные оплошности допускает и МОК. В организации забыли, что сборная России выступает под нейтральным флагом. Только так можно объяснить то, что во время второй квалификации в женском могуле рядом с именами наших спортсменов красовался триколор, пишет "Inside the games".

Президент США Дональд Трамп, пока не приехал на Олимпиаду, но болельщики других стран посылают ему свои сообщения через телевизор. В субботу, 10 февраля, прошел финал по конькобежному спорту, в котором весь пьедестал заняли представители Нидерландов. Камера выхватила болельщиков этой страны, которые вывесили баннер с обращением к Трампу: "Извините, господин президент, Нидерланды всегда первые, а еще вторые и третьи".

Фанаты таким образом высмеяли фразу политика о том, что Америка всегда первая, которую он часто употребляет в своих выступлениях. МОК на эти действия пока никак не отреагировал, хотя должен, так как во время таких крупных соревнований запрещаются любые лозунги политического характера.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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