Олимпиаду сотрясают скандалы
Игры в Южной Корее уже вошли в историю, как самые скандальные, однако новые неприглядные детали всплывают каждый день.
В Пхёнчхане идет жесткий прессинг не только российских спортсменов, но и мусульман. Им отказали в предоставлении специальных комнат для молитв, о которых они просили. При этом глава комитета по туризму города Каннын признался, что хотел организовать это, но столкнулся с протестами местного населения.
Корейцы считают, что расходы на услуги для мусульман не входят в бюджет Олимпиады, на которую потрачено много денег, в том числе за счет налогоплательщиков. Идея единства и мира, которую так превозносили организаторы уже провалилась, передает "Чемпионат.com".
Масло в огонь подливают и хакеры, которые, якобы, атаковали сайты Игр во время церемонии открытия. Об этом заявил представитель оргкомитета Сунг Баик. Он подчеркнул, что такой "штурм" был успешно отражен, благодаря слаженной работе сильных специалистов. Баик поступил благоразумно и не стал называть гражданство хакеров, но отметил, что они пытаются воздействовать на серверы уже не в первый раз, сообщает агентство Reuters.
Серьезные оплошности допускает и МОК. В организации забыли, что сборная России выступает под нейтральным флагом. Только так можно объяснить то, что во время второй квалификации в женском могуле рядом с именами наших спортсменов красовался триколор, пишет "Inside the games".
Президент США Дональд Трамп, пока не приехал на Олимпиаду, но болельщики других стран посылают ему свои сообщения через телевизор. В субботу, 10 февраля, прошел финал по конькобежному спорту, в котором весь пьедестал заняли представители Нидерландов. Камера выхватила болельщиков этой страны, которые вывесили баннер с обращением к Трампу: "Извините, господин президент, Нидерланды всегда первые, а еще вторые и третьи".
It’s the #NetherlandsFirst— Marc-Jan Janssen (@marcjanjanssen) 10 февраля 2018 г.
the #Netherlands second
and the Netherlands third.
Op de 3000meter #schaatsen voor vrouwen.@Carlijn_A @IreneWust @antoinette0604 #Olympics netherlands #OlympischeWinterspelen #Olympics pic.twitter.com/7ozDIFFjvN
Фанаты таким образом высмеяли фразу политика о том, что Америка всегда первая, которую он часто употребляет в своих выступлениях. МОК на эти действия пока никак не отреагировал, хотя должен, так как во время таких крупных соревнований запрещаются любые лозунги политического характера.
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