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Россия покоряет новые высоты на Олимпиаде

Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеФанатки из КНДР возбудили зрителей на Играх
Отечественные спортсмены показали всему миру свое мастерство

Копилка российской сборной на Олимпиаде пополнилась новой наградой. В командном турнире по фигурному катанию наши спортсмены заняли второе место, уступив лишь канадцам.

Соревнования проходили в напряженной борьбе. Фигуристка Евгения Медведева в воскресенье внесла большой вклад в завоевание награды, установив мировой рекорд. Медведева сказала, что довольна результатом, однако считает, что в следующий раз команда должна завоевать золото.

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"Мы впервые попробовали Олимпийские игры. Еще совсем недавно и не знали, что это такое. Так что в личных турнирах для многих это уже не будет первым выходом на лед", – цитирует ее "Газета.ру".

По словам фигуристки, каждый атлет выложился на все 100%, поэтому такой итог можно считать успехом.

Болельщики, собравшиеся на стадионе, были очарованы и покорены выступлениями россиян, несмотря на свою принадлежность к другим странам.

Эта медаль стала второй для России на Олимпиаде. Ранее бронзу выиграл шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500 метров.

В понедельник, 12 февраля, шансы на награды есть и у наших биатлонистов. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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