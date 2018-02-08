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Россия реабилитировалась на Олимпиаде

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/CARL SANDIN
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Наши спортсмены успешно обошли норвежцев

Несмотря на то что церемония открытия Олимпийских игр пройдет только завтра, 9 февраля, в Пхёнчхане уже начались соревнования.

Так, сборная России по керлингу уже успела проиграть соперникам из США со счетом 9:3. Однако после нашим атлетам удалось реабилитироваться: Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вырвали победу у норвежцев. Игра завершилась со счетом 4:3.

Соревнования только набирают обороты, и керлингистам предстоит сыграть несколько матчей, прежде чем они выйдут в финал и поборются за золотые награды, передает "Газета.ру".

Брызгалова призналась, что в первом матче она испытывала большие трудности, но уже во втором смогла восстановиться и обрела уверенность.

"В первом матче просто не пошла игра, такое бывает. Просто не почувствовали лёд", – цитирует ее RT.

Крушельницкий добавил, что напряженность и эмоциональность влияет на соперников, поэтому у россиян было больше шансов на победу.

При этом сборная России по керлингу могла опоздать на матч, так как перевозивший атлетов водитель автобуса заблудился в городе.

"Сегодня весь день был шебутной из-за автобусов. Вместо 13 минут наш путь на второй матч занял 50 минут. Нам попался такой водитель", – рассказал тренер Василий Гудин.

По его словам, шофер ни слова не понимал по-английски и ему помог финский спортсмен, включив свой навигатор. Гудин утверждает, что россияне приехали на арену всего за три минуты до начала.

Керлинг – командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды ("камни") в сторону размеченной мишени.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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