Вокруг россиянина на ОИ разгорается скандал с мельдонием
О том, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, взятой во время Олимпиады, обнаружены следы мельдония, сообщил 18 февраля со ссылкой на источник "Спорт-Экспресс". Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевали в Пхенчхане бронзу в дабл-миксте.
"Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация", – сказал ТАСС по телефону глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
Сам Крушельницкий высказал опасения, что мельдоний ему подмешал в напиток член сборной, который не попал на Олимпиаду. Керлингист сообщил об этом представителям российской делегации, этот вопрос расследуется, сообщает Inside The Games.
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин в беседе с радиостанцией "Спорт FM" назвал слухи о возможном наличии мельдония в пробе Крушельницкого провокацией спецслужб.
Комментарий функционера выглядит достаточно странно. Созин в частности сказал: "Ну, мы также узнали, что появилась информация от допинг-офицеров, что это мельдоний. Я прилетел в пятницу с Олимпиады. Мы были на допинг-тесте, вышли довольные. Мельдоний мы не получали, говорю сразу, с октября 2016 года".
Возможно, чиновник оговорился, поскольку WADA внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.После этого допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на милдронат. Одним из самых громких случаев стала дисквалификация из-за приема мельдония теннисистки Марии Шараповой.
Допинг-проба Б Крушельницкого будет вскрыта утром 19 февраля. Отмечается, что керлингист может присутствовать при вскрытии.
Любимые россиянами курорты подорожали вдвое
Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным
В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка
Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина