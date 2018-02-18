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Вокруг россиянина на ОИ разгорается скандал с мельдонием

Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Ma Ping
Официального подтверждения того, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане нашли запрещенное вещество, нет

О  том, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, взятой во время Олимпиады, обнаружены следы мельдония, сообщил 18 февраля со ссылкой на источник "Спорт-Экспресс". Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевали в Пхенчхане бронзу в дабл-миксте.

"Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация", – сказал ТАСС по телефону глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

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По словам Свищева, Крушельницкий подтвердил ему, что ничего не принимал.

Сам Крушельницкий высказал опасения, что мельдоний ему подмешал в напиток член сборной, который не попал на Олимпиаду. Керлингист сообщил об этом представителям российской делегации, этот вопрос расследуется, сообщает Inside The Games.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин в беседе с радиостанцией "Спорт FM" назвал слухи о возможном наличии мельдония в пробе Крушельницкого провокацией спецслужб.

Комментарий функционера выглядит достаточно странно. Созин в частности сказал: "Ну, мы также узнали, что появилась информация от допинг-офицеров, что это мельдоний. Я прилетел в пятницу с Олимпиады. Мы были на допинг-тесте, вышли довольные. Мельдоний мы не получали, говорю сразу, с октября 2016 года".

Возможно, чиновник оговорился, поскольку WADA внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.

После этого допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на милдронат. Одним из самых громких случаев стала дисквалификация из-за приема мельдония теннисистки Марии Шараповой.

Допинг-проба Б Крушельницкого будет вскрыта утром 19 февраля. Отмечается, что керлингист может присутствовать при вскрытии.

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