На Олимпиаде разгорелся новый скандал
На Олимпиаде в Пхёнчхане оскорбили китайцев. Отличилась комментаторша из Австралии, чемпионка мира по фристайлу, в прошлом сама участница Олимпийских игр Джеки Купер.
Комментируя соревнования по лыжной акробатике, Купер прошлась по китайскому атлету. Сначала она сухо констатировала факты: "Хороший прыжок. Двойное скручивание. Двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", – перечисляла она. Но затем дала личную оценку:
"Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто", – приводит "Спорт-Экспресс" прозвучавшие в эфире слова Купер. И хотя ее слова прозвучали двояко – их можно отнести как к технике спортсмена, так и к его внешности, большинство сочли ее высказывание расистским.
"Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники "выглядят одинаково", – это в некотором роде расизм", – написала в Twitter австралийка азиатского происхождения Лен Уэбстер.
"Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно", – высказался там же пользователь Лан Чан.
Подвергшаяся критике Купер позже попыталась оправдаться, заявив, что она имела в виду исключительно прыжок китайского спортсмена.
Джеки Купер стала первой австралийской спортсменкой, принимавшей участие в пяти Олимпиадах подряд: она выступала на Играх в 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 годах.
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