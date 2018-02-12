Олимпиада выродилась в цирк

Главное спортивное мероприятие превратили в праздник меньшинств всех мастей, от которого хочется сбежать уже через день

Едва только стартовали Олимпийские игры в Пхёнхачне, как тут же разразилось несколько скандалов. Уже в день церемонии открытия сборные команды Ирана и КНДР возмутились тому, что организаторы не подарили им смартфоны Samsung. В понедельник, 12 февраля, шумиху подняли гости Игры, исповедующие ислам, которым отказали в специальных комнатах для чтения молитв, пишет Sports! Yahoo.

При этом до сих пор остается горькое послевкусие от политизированного скандала с участием России, которую всеми силами пытались отцепить от соревнований под видом борьбы с допингом. Неудивительно, что у некоторых участников соревнований уже появилась усталость. Например, тренер российских фигуристов Нина Мозер уже хочет домой.

"17-го улетаю, я устала быть здесь, в этом цирке", – заявила она в интервью "Спорт-Экспрессу".

В Пхёнчхане подопечные Мозер уже принесли России медаль в общую компилку – серебро в командном зачете. Однако, и этого могло не произойти. Допущенные в последний момент россияне, по словам Мозер, готовы были отказаться от выступления даже в случае допуска, потому что психологически были вымотаны судебными тяжбами с МОК.

"Даже если нас в последнюю секунду допустят, мы не будем выступать, потому что психологически мы уже не готовы, а униженными кататься...", – вспомнила слова спортсменов Мозер.

За океаном также нашлись недовольные тем, во что превратились Олимпийские игры. Исполнительный вице-президент американской телекомпании Fox News Джон Муди написал колонку, посвященную сборной олимпийской сборной США. В ней Муди с сарказмом отметил, что девиз Игр впору менять. Нынешний "Быстрее. Выше. Сильнее" уже не актуален, его нужно заменить новым – "Темнее. Гомосексуальнее. Разнообразнее". К такому выводу он пришел, внимательно изучив состав национальной сборной, которая, по его мнению, была сформирована не из сильнейших спортсменов, а из представителей меньшинств.

"Вероятно, нужно спросить: были ли наши олимпийцы выбраны потому, что они лучшие в своем деле, или же потому, что они являются лучшей рекламой нашей нынешней одержимости наличием представителя каждой из трех категорий (имеется ввиду расовая и религиозная принадлежности, а также сексуальная ориентация – прим. ред.)", – задается автор вопросом.

Философские размышления Муди были опубликованы на сайте Fox News аккурат в день открытия Олимпиады. Текст сразу же вызвал шквал критики в адрес, в результате чего вскоре был удален, пишет The Independent.