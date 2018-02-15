Выступавшему за полное отстранение россиян от Игр-2018 британцу в Пхёнчхане указали на дверь

Жесткой обструкции подвергся за свое агрессивное поведение на Олимпиаде член Международного олимпийского комитета (МОК) от Соединенного Королевства Адам Пенгилли. Британца выдворили с Игр за драку с охранником, сообщает в четверг, 15 февраля, Insidethegames.

По информации издания, конфликт между чиновником МОК и сотрудником службы безопасности произошел нынешним утром на пороге отеля. В результате в организации рекомендовали британцу собрать вещи и отправиться домой.

"Мы хотим извиниться за поведение одного из своих членов и очень сожалеем об инциденте. После общения с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры в Южной Корее. МОК еще раз выражает благодарность властям и полиции Южной Кореи за отличную работу. Адам Пенгилли извинился перед пострадавшим", - говорится в заявлении МОК в связи со случившимся.

В организации добавили, что его членство в Комитете заканчивается 25 февраля.

Сам Пенгилли в качестве оправдания поведал историю о недопонимании. Якобы он хотел пройти в автобусный переход, а не в пешеходную зону, однако охранник преградил ему путь и потребовал показать аккредитацию. Потом он попросил ее сфотографировать, а дальше британец понес какую-то околесицу.

Он пробежал мимо охранника, тот кричал ему в спину "стой", что Пенгилли слышал, но "не оборачивался, не оглядывался назад". А тот, оказывается, упал и даже получил царапины. Но представитель МОК клянется, что не трогал сотрудника службы безопасности.

Напомним, 1 февраля Пенгилли подверг критике решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать постановление МОК в отношении 28 российских атлетов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Пенгилли назвал вердикт суда "торжеством обманщиков и воров".