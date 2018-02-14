Двух россиян лишили Игр по ошибке МОК
Немногочисленные российские спортсмены продолжают сражаться на аренах в Южной Корее, однако их количество могло быть больше. МОК по ошибке не пригласил в Пхёнчхан конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом стало известно благодаря Спортивному арбитражному суду (CAS).
Специальная комиссия, занимающаяся допуском атлетов на Олимпиаду, получила от нашей страны список из 500 спортсменов. Предварительную заявку одобрили 391 человеку, в том числе Грязцову и Попову, однако МОК забыл о них и не предоставил индивидуальное приглашение, сообщается на сайте арбитража.
Грубейшая ошибка обнаружилась, когда суд рассматривал апелляции 47 россиян. Бобслеист и конькобежец имели полное право выступать на соревнованиях. CAS не допустил всех, мотивировав тем, что организация уже пошла на уступки и разрешила "чистым" атлетам из России участвовать в Играх, даже несмотря на отстранение ОКР.
Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что по двум спортсменам никаких жалоб не поступало, однако необходимо понять причины такой ошибки.
"Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список. Это очень сложное время, перед нами стоят много вызовов. Нам нужно подождать решения комиссии", – цитирует его "Спорт-Экспресс".
При этом в организации считают, что во всем виноват ОКР, который сам не включил их в список.
Сергей Грязцов разочарован такой халатностью со стороны международной комиссии, пишет ТАСС.
"Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание", – с горечью сказал конькобежец.
Генеральный секретарь федерации бобслея Сергей Пархоменко рассказал, что Дмитрий Попов был в перечне в качестве резервиста на тот случай, если до Олимпиады не допустят главных лидеров, передает РИА "Новости".
"В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку", – добавил он.
Руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов утверждает, что атлеты изначально не участвуют в соревнованиях из-за плохих результатов, поэтому их "никто не банил".
Всего в Южную Корею поехали 168 россиян, которые выступают под нейтральным флагом.
Ранее, во время соревнований лыжников, у болельщиков из России отобрали флаг с изображением Ленина. При этом один из фанатов заявил, что специально узнавал, можно ли проносить такое знамя на трибуны, напоминает телеканал "360".
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