Керлингисты из России завоевали бронзу
Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзовую награду на Олимпиаде в дабл-миксте.
В упорной борьбе они вырвали победу у норвежцев со счетом 8:4. Этот успех был настолько громким, что команду поздравил даже хоккеист Илья Ковальчук.
"Хорошо, что выиграли бронзу, поздравляем. Вчера шведские девушки рядом сидели, которые керлингом занимаются, они нам чуть-чуть правила объяснили", – цитирует его РИА "Новости".
Ковальчук признался, что очень расстроился, когда керлингисты проиграли дуэту из Швейцарии в конце встречи в полуфинале со счетом 5:7.
Тренер нашей команды Василий Гудин не смог сдержать слез после победы. Он считает, что спортсмены достойны игры в финале, однако и эта награда стала отличным результатом.
"Да, всплакнул. Не помню, когда я это делал в последний раз. Если бы мне до Олимпиады сказали, что у нас будет бронза, я бы ответил так: хочу повыше", – добавил Гудин.
Брызгалова осталась очень довольна наградой и уверена, что другие атлеты из России смогут еще не раз подняться на пьедестал, рассказала она RT. "Теперь раз керлинг смог, то и другие наши спортсмены смогут", – добавила спортсменка.
Ее партнер Александр Крушельницкий считает, что у них не задалось начало турнира, однако они собрались и в результате выступили достойно. Спортсмен, однако, огорчился, что не смог взять медаль более высокого достоинства.
С победой олимпийцев поздравил и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его мнению, этот успех особенно важен для российского спорта, который находится под постоянным давлением. Свищев считает, что третье место на таких соревнованиях – отличное достижение, к которому отечественный керлинг шел на протяжении 25 лет.
На данный момент сборная России имеет в своем активе одну серебряную и две бронзовые награды. При этом сегодня, в четвертый день Игр, у наших спортсменов есть реальные шансы не на одну медаль, отмечает сайт "Комсомольская правда".
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