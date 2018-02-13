Сборная продолжает радовать болельщиков победами

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзовую награду на Олимпиаде в дабл-миксте.

В упорной борьбе они вырвали победу у норвежцев со счетом 8:4. Этот успех был настолько громким, что команду поздравил даже хоккеист Илья Ковальчук.

"Хорошо, что выиграли бронзу, поздравляем. Вчера шведские девушки рядом сидели, которые керлингом занимаются, они нам чуть-чуть правила объяснили", – цитирует его РИА "Новости".

Ковальчук признался, что очень расстроился, когда керлингисты проиграли дуэту из Швейцарии в конце встречи в полуфинале со счетом 5:7.

Тренер нашей команды Василий Гудин не смог сдержать слез после победы. Он считает, что спортсмены достойны игры в финале, однако и эта награда стала отличным результатом.

"Да, всплакнул. Не помню, когда я это делал в последний раз. Если бы мне до Олимпиады сказали, что у нас будет бронза, я бы ответил так: хочу повыше", – добавил Гудин.

Брызгалова осталась очень довольна наградой и уверена, что другие атлеты из России смогут еще не раз подняться на пьедестал, рассказала она RT. "Теперь раз керлинг смог, то и другие наши спортсмены смогут", – добавила спортсменка.

Ее партнер Александр Крушельницкий считает, что у них не задалось начало турнира, однако они собрались и в результате выступили достойно. Спортсмен, однако, огорчился, что не смог взять медаль более высокого достоинства.

С победой олимпийцев поздравил и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его мнению, этот успех особенно важен для российского спорта, который находится под постоянным давлением. Свищев считает, что третье место на таких соревнованиях – отличное достижение, к которому отечественный керлинг шел на протяжении 25 лет.

На данный момент сборная России имеет в своем активе одну серебряную и две бронзовые награды. При этом сегодня, в четвертый день Игр, у наших спортсменов есть реальные шансы не на одну медаль, отмечает сайт "Комсомольская правда".