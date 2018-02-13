На Олимпиаде разбился российский спортсмен
Спортсмен взлетел над трассой и жестко приземлился, после чего по инерции врезался в заграждение.
Атлета немедленно доставили в больницу. Хотя падение выглядело пугающе и страшно, Трихичев отделался лишь ушибами и ссадинами.
Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.
Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек рассказал о состоянии Павла.
"Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже все хорошо, он все помнит. Это хорошие новости", - цитирует его РИА "Новости".
Таким образом, россиянин досрочно выбыл из борьбы за награду в альпийской комбинации на Играх. Врачи подробно обследуют спортсмена и разработают методику лечения, чтобы он смог скорее встать на ноги.
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