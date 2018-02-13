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На Олимпиаде разбился российский спортсмен

Павел Трихичев. Фото: GLOBAL LOOK press/Rok Rakun
продолжениеНа Олимпиаде разгорелся допинговый скандал
Во время скоростного спуска горнолыжник Павел Трихичев не смог удержать равновесие

Спортсмен взлетел над трассой и жестко приземлился, после чего по инерции врезался в заграждение. 

Атлета немедленно доставили в больницу. Хотя падение выглядело пугающе и страшно, Трихичев отделался лишь ушибами и ссадинами.

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек рассказал о состоянии Павла.

"Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже все хорошо, он все помнит. Это хорошие новости", - цитирует его РИА "Новости".

Таким образом, россиянин досрочно выбыл из борьбы за награду в альпийской комбинации на Играх. Врачи подробно обследуют спортсмена и разработают методику лечения, чтобы он смог скорее встать на ноги.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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