Россия взяла еще две медали на Олимпиаде
Российская лыжница Юлия Белорукова заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Как сообщает агентство "Р-Спорт", в финальном заезде россиянка финишировала со временем 3 минуты 7,21 секунды, уступив победительнице Стине Нильссон из Швеции всего 3,37 секунды.
Также бронзу взял Александр Большунов. От серебра его отделили всего лишь 0,02 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а победителем заезда стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, пишет RT.
После заезда Большунов прокомментировал свой успех, отметив невысокий уровень соревнований в виду отсутствия ряда своих соотечественников, которых отстранил МОК.
"Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки", - сказал он газете "Спорт-Экспресс".
Таким образом, в общую копилку россияне принесли уже пять медалей.
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина