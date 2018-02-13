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Россия взяла еще две медали на Олимпиаде

Юлия Белорукова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Юлия Белорукова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Юлия Белорукова. (справа) Фото: GLOBAL LOOK press/
Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK press/Carl Sandin Александр Большунов. (справа)Фото: GLOBAL LOOK press/CARL SANDIN Александр Большунов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Александр Большунов. (справа)Фото: GLOBAL LOOK press/CARL SANDIN
продолжениеРоссияне отстояли Ленина на Олимпиаде
За час наши лыжники принесли в общую копилку две медали

Российская лыжница Юлия Белорукова заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Как сообщает агентство "Р-Спорт", в финальном заезде россиянка финишировала со временем 3 минуты 7,21 секунды, уступив победительнице Стине Нильссон из Швеции всего 3,37 секунды.

Также бронзу взял Александр Большунов. От серебра его отделили всего лишь 0,02 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а победителем заезда стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, пишет RT.

После заезда Большунов прокомментировал свой успех, отметив невысокий уровень соревнований в виду отсутствия ряда своих соотечественников, которых отстранил МОК.

"Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки", - сказал он газете "Спорт-Экспресс".

Таким образом, в общую копилку россияне принесли уже пять медалей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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