За час наши лыжники принесли в общую копилку две медали

Российская лыжница Юлия Белорукова заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Как сообщает агентство "Р-Спорт", в финальном заезде россиянка финишировала со временем 3 минуты 7,21 секунды, уступив победительнице Стине Нильссон из Швеции всего 3,37 секунды.

Также бронзу взял Александр Большунов. От серебра его отделили всего лишь 0,02 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, а победителем заезда стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, пишет RT.

После заезда Большунов прокомментировал свой успех, отметив невысокий уровень соревнований в виду отсутствия ряда своих соотечественников, которых отстранил МОК.

"Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки", - сказал он газете "Спорт-Экспресс".

Таким образом, в общую копилку россияне принесли уже пять медалей.

