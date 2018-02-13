Комсомольский стяг из Магадана устоял под напором полицейских

Олимпийские игры – 2018 в Пхёнчхане становятся полем ристалищ и для российских болельщиков. МОК, секвестрировавший нашу сборную и лишивший ее государственной символики, только подзадорил россиян, фонтанирующих идеями проявления своей любви к отечественным спортсменам и их атлетическим подвигам.

Напомним, что госсимволика в любых проявлениях запрещена лишь для олимпиоников, а также на территории Олимпийской деревни, включая даже комнаты, где они проживают. Но болельщикам, в том числе на трибунах, появляться с флагами можно. Нельзя в речевках, девизах, кричалках и прочая включать какие-либо политические смыслы.

Поэтому в местных лавочках как горячие пирожки расходятся флажки, шапочки, шарфики с российским триколором. Но ушлые россияне давно на стадионах используют символику времен СССР, которая почти нигде не запрещена, за исключением некоторых постсоветских держав. Больше всего данную атрибутику можно увидеть на футбольных и хоккейных соревнованиях.

И вот в Корее красное полотнище появилось на лыжном стадионе, что, вероятно, почему-то смутило местных полицейских. Они тут же попытались знамя с портретом мирового вождя Ленина отобрать. Но не тут-то было.

Инцидент случился во время лыжных гонок, о чем с утра сегодня написала "Газета.ру". "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров", – сказал изданию один из болельщиков, представившийся как "Алексей с Колымы".

Позже во вторник данное происшествие прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе порталу "Чемпионат". По ее словам, именно она не позволила корейским силовикам конфисковать, как оказалось, советский раритет у смелого россиянина.

"Этот флаг долго хранился на складе, мне его передали, и я приехал с ним в Корею. Это знамя 70-х годов, магаданского горкома комсомола. Его вырывали из рук, погнули древко, но мы его не отдали", – рассказал российский болельщик в ушанке с красной звездой.

Хорошо, что корейцы не покусились на его головной убор, – там ведь, говорят, сейчас до -20 градусов.



Кстати, все это происходило во время церемонии вручения талисманов Игр призерам мужской спринтерской гонки на 1,5 км, в которой наш Александр Большунов завоевал бронзовую медаль.