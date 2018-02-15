Россия внесла раскол в МОК

Спортивные функционеры переругались между собой

Международные организации не скрывают своей ненависти к России и уже в открытую заявляют о ней. Бывший президент WADA Ричард Паунд не стал сдерживать негативных эмоций.

Еще перед стартом Олимпиады он заявил, что специально пропустит церемонию закрытия, если российские спортсмены примут в ней участие и прошагают под своим национальным флагом. Также Паунд утверждает, что Олимпийский комитет России (ОКР) не должен быть восстановлен в правах.

Сгладить углы попытался директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Прикрываясь демократическими принципами, он считает, что любой человек имеет право высказать свое мнение, однако не все должны его придерживаться. Адамс подчеркнул, что Ричард Паунд обязан принимать и уважать любые решения организации.

"Если мы говорим о России, то все решения принимаются демократическим путем – путем голосования. Так что он, будучи сторонником демократии, должен уважать принимаемые решения", – цитирует его ТАСС.

В начале февраля бывший президент WADA заявил, что не считает наказание России верным и достаточным. По его словам, на страну необходимо было наложить финансовые санкции. При этом Паунд очень рад, что якобы виновные спортсмены не приедут в Пхёнчхан.

Наши атлеты в Южной Корее находятся под пристальным взором МОК. Глава организации Томас Бах встретился с россиянами в Олимпийской деревне. Он отметил, что пока никаких нарушений со стороны российских спортсменов нет.

Лыжник Александр Панжинский, побывавший на встрече, рассказал, что президент международного комитета не сообщил ничего нового, а на острые и актуальные вопросы отвечал размыто и без конкретики, передает РИА "Новости".

Из-за допинг-скандала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро российская сборная не смогла отправить на зимнюю Олимпиаду 2018 г. всех заявленных атлетов. Почти половину наших спортсменов отстранили от участия по подозрению в употреблении запрещенных веществ, напоминают Dni.RU.