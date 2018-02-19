Дружеские объятия спортсменов из двух соседских стран вызвали бурю негатива в Незалежной

Украинский фристайлист Александр Абраменко и его соперник из России Илья Буров тепло поздравили друг друга на пьедестале в Пхёнчхане. Атлеты обернулись в украинский флаг и сфотографировались, тем самым создав резонанс вокруг своих персон. Снова политика вторгается в Олимпийские игры. Снова накал. Казалось бы, Украина "завоевало" золото, обошла Россию во фристайле, Илье Бурову досталась "бронза", – гордитесь, украинцы! Но руководитель Киевской организации партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанской оказался очень возмущен.

"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином..." – написал он на своей странице в Facebook.

Комментарии по высказыванию украинского патриота разделились, но такая ситуация никого не оставила равнодушным.

Сами же спортсмены сказали, что они дружат и никакая политика их не касается.

"Все же знают, из какой мы страны. В нашей дисциплине образовалось что-то вроде славянского братства. Россияне, украинцы и белорусы на соревнованиях держатся вместе. Я, например, давно дружу с украинским фристайлистом Александром Абраменко. Сегодня одним из первых поздравил его с золотой медалью", – был опубликован комментарий Илья Бурова в интервью порталу Teamrussia.pro.