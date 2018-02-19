Стукача WADA сожгли на костре
Григория Родченкова ненавидят не только спортсмены, но и болельщики из России. В выходные прошла Масленица, на которой принято сжигать соломенное чучело, однако в Перми население прикрепило к кукле лицо информатора. Этот ритуал, видимо, должен избавить наших атлетов от лживых обвинений в допинге.
Местные энтузиасты приодели экс-главу Московской антидопинговой лаборатории в рубашку и штаны в горошек, а вместо рук у него торчали ветки ели, чтобы лучше горело. На одежде красовалась табличка с надписью "WADA".
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В Перми сожгли куклу Масленицы с лицом информатора WADA Родченкова pic.twitter.com/slpAL1jrpR— Ипат Пентюрин (@ifesyk03011) 19 февраля 2018 г.
Пока импровизированное чучело горело, вокруг него взрослые и дети весело водили хоровод и пели песни.
В Сети к этому отнеслись неоднозначно. Кто-то похвалил людей за такую идею, а кто-то посчитал, что праздник нельзя посвящать политике. Другие пользователи поинтересовались, видел ли это сам виновник.
Участник акции Павел рассказал, что он вместе с друзьями каждый год устраивает сожжение куклы, но на этот раз оно стало необычным.
"В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев – Родченкова", – цитирует его РИА "Новости".
Он утверждает, что все собравшиеся "вложили весь свой гнев" в создание этого образа. По мнению Павла, теперь все неприятности для спортсменов, возможно, закончатся.
Информатор WADA и без этого опасается за свое здоровье. Ранее он давал интервью в бронежилете и сильно изменил свою внешность, накачав губы и сбрив усы.
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