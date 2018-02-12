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Родченков раскрыл тайну допинга в разных странах

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Информатор WADA попросил прощения за то, что созданная им система приема запрещенных препаратов так хорошо работает во всем мире

Бежавший в США бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков слил своих западных спонсоров. Он сообщил, что Россия – далеко не единственная страна, где допинг процветает. Причем, виноваты в этом далеко не сами спортсмены. Функционеры всего мира подхватили идею мошенничества.

"Можно верить, что Олимпийские игры когда-нибудь снова будут чистыми, но сложно бороться с природой человека. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чем. Есть 10-15% людей, которые неисправимы. С этим ничего не поделаешь. Они мошенники от природы. Сколько стран используют допинг? Более 20. Без сомнения", – заявил Родченков в интервью CBS News.

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При этом информатор WADA не постеснялся указать, что это именно он придумал, как обходить антидопинговые правила. Он даже подчеркнул, что его система оказалась настолько совершенна, что легко прижилась в мире и безупречно работает даже без его присмотра. "Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает", – подтвердил Родченков.

Что касается России, то экс-глава Московской антидопинговой лаборатории признал, что никогда не видел, как происходила подмена пробирок. Однако он уверен, что этим вопросом занимались сотрудники ФСБ.

"Эксперты ФСБ смогли найти способ, как открывать пробирки. Они гении. Я никогда не видел, как это происходило. Наблюдал лишь один и тот же фокус: закрытая пробирка становилась открытой", – рассказал Родченков в телеэфире. Как извлекались баночки с анализами из тщательно охраняемого помещения, он тоже точно не знает. Но предполагает, что некий сантехник Евгений Блохин был офицером ФСБ, а пробирки могли передаваться через замаскированную дырку в стене, которую не замечали официальные проверяющие.

Таким образом, по словам Родченкова, на Олимпиаде в Сочи были заменены допинг-пробы пяти российских атлетов, завоевавших золотые медали.

Нужно отметить, что на съемку интервью информатор WADA явился тщательно загримированный. По его словам, он проходит по программе защиты свидетелей, поэтому ему сделали пластическую операцию, а чтобы новую внешность не раскрыли, на встречи с журналистами он ходит в сценическом гриме и бронежилете. Поэтому нельзя утверждать, что человек на экране – именно Родченков.

Главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления запрещенных веществ в России Григорий Родченков дал интервью американскому каналу CBS в ночь с 11 на 12 февраля.

Его разговор со Скоттом Пейли проходил в рамках программы "60 минут", и главной изюминкой беседы была новая внешность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, отмечает "Газета.ру".

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