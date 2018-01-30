Информатору WADA поставили неутешительный диагноз
На Западе верят словам бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, несмотря на его нелады с законом и головой. На эту удивительную странность указал президент РФ Владимир Путин.
"Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (на Запад)… У человека явные проблемы с законом, но все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?" - подчеркнул Путин на встрече со своими доверенными лицами в Москве во вторник, 30 января.
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По мнению главы российского государства, пишет ТАСС, Родченков должен сидеть в тюрьме в наказание за свою противоправную деятельность. Однако ж он прекрасно живет за пределами России и распространяет ложные сведения, которые ломают судьбы "чистым" спортсменам.
Безусловно, в России имелись и имеются случаи употребления атлетами допинга, как это случается и в других странах. Однако подобные факты о других национальных федерациях не выпячиваются, отметил Путин, тогда как Россию поливают грязью.
"Нельзя превращать олимпийское движение в задний двор грязной политической кухни", - заявил президент РФ.
Накануне немецкий журналист Хайо Зеппельт, прославившийся фильмами о допинге в России, взял интервью у Григория Родченкова. Как пишет "Газета.ру", информатор WADA заявил, что допинг-система начала развиваться в стране еще до Олимпиады-1980, к 2012 г. спортсменов научили в совершенстве сдавать анализы мочи, в которых не определялись следы запрещенных препаратов, а Игры в Сочи - сплошь незаслуженные победы россиян. При этом Родченков заявил, что Путин лично разрешил пичкать атлетов стимуляторами.
Интервью уже прокомментировали в Кремле: "Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Родченков - "личность весьма одиозная, не в ладах с законом, с достаточно сильной моральной неустойчивостью", поэтому здравомыслящие люди не могут воспринимать его слова как "источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия", подчеркнул Песков.
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