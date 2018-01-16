Спортивный функционер умер в прошлом году, но его свидетельства раскрыли истинные мотивы антидопингового агентства

Против WADA выступил бывший член МОК и экс-президент Международного союза велосипедистов Хайн Вербругген.

Письмо, о котором стало известно только сейчас, он написал еще в 2016 г. главе МОК Томасу Баху. В обращении Вербругген говорил о том, что WADA создавалось для борьбы с допингом, но никогда не исполняло свои обязанности. По его мнению, с 1999 г. эту организацию используют исключительно в политических целях для давления на неугодные страны.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.

Хайн Вербругген вспомнил и о бывшем президенте WADA Ричарде Паунде, которого обвинил в борьбе против МОК с использованием всех ресурсов своего агентства.

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев считает, что это письмо может быть подлинным, однако непонятно, почему Вербругген не выступил с таким заявление перед общественностью лично.

"Если бы он [Хайн Вербругген] выступил открыто и опубликовал данные документы, это вызвало бы обсуждения и дебаты на самом высоком уровне. Данная информация, к сожалению, не имеет под собой доказательств, которые в подобных вопросах являются необходимыми", - цитирует его RT.

А если бы Вербругген сделал это, то начались бы обсуждения и дебаты на самом высоком уровне, добавляет "Газета.ру".



Обращение экс-члена МОК на своем Twitter выложила хакерская группировка Fancy Bear, которая 10 января слила в Сеть электронные письма официальных лиц МОК. Согласно этим документам, европейцы и англосаксы борются за власть и деньги в спортивном мире. WADA со штаб-квартирой в канадском Монреале при поддержке Олимпийского комитета США объявило крестовый поход против МОК лишь под предлогом защиты чистого спорта. К ним присоединились национальные антидопинговые агентства Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран под руководством iNADO (Институт антидопинговых организаций).

Fancy Bear действует с 2004 года. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS в 2016-м и поэтапно публиковали списки (и документы) спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.