Против WADA выступил бывший член МОК и экс-президент Международного союза велосипедистов Хайн Вербругген.

Письмо, о котором стало известно только сейчас, он написал еще в 2016 г. главе МОК Томасу Баху. В обращении Вербругген говорил о том, что WADA создавалось для борьбы с допингом, но никогда не исполняло свои обязанности. По его мнению, с 1999 г. эту организацию используют исключительно в политических целях для давления на неугодные страны.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL