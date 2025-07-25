Дробыш объяснил, почему никогда не будет работать с Бузовой

Дробыш объяснил, почему никогда не будет работать с Бузовой
Фото: соцсети
Знаменитость высмеял таланты поющей ведущей

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш скептически относится к идее Ольге Бузовой исполнять песни на английском языке. По его словам, у знаменитости наверняка есть такие таланты – она действительно может хорошо петь и у нее прекрасное иностранное произношение, только все это спрятано глубоко внутри.

Дробыш отметил, что за последние годы никто так и не понял, в чем именно заключается талант Бузовой. В особенности вопросы у него вызывают вокальные таланты звезды. Продюсер уверен, что ведущая по сути представляет собой фрика, и ничего плохого в этом нет – таковы законы времени.

При этом Дробыш категорически отказывается работать со знаменитостью, а уж тем более обучать ее пению. Он уверен, что выиграть эту битву ни при каком раскладе не сможет.

"Я скорее сойду с ума, чем смогу научить ее петь", – заявил знаменитость.

Продюсер подчеркнул, что вряд ли в будущем у Бузовой будет какой-то прогресс в плане вокала, поскольку это никогда не было ее сильной стороной.

Источник: ОСН
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