Кожевникова объяснила слова Гогунского о женщиной травмой

Артистка уверяет, что ее друг очень хорошо относится к противоположному полу

Позиция Виталия Гогунского в отношении женщин вызывает вопросы не только у общественности, но и у его коллег. Многие раскритиковали артиста, который уверен, что дама должна скрываться от общественности, если у нее плохое настроение. Его бывшая партнерша по сериалу "Универ" Мария Кожевникова полагает, что подобные заявления знаменитость делает из-за перенесенной несколько лет назад психологической травмы.

Актриса уверена, что Гогунский не является женоненавистником, однако, по ее словам, он тяжело перенес трудности в отношениях с Ириной Маирко.

"Просто веет травмой, ведь в отношениях бывают травмированы не только женщины, но и вот как показывает это интервью и мужчины", – сказала она.

Кожевникова считает, что Виталий до сих пор не может отпустить некоторые ситуации из прошлого брака, поэтому нашел для себя такой способ пережить случившееся. Она отметила, что актер очень уважительно относится к девушкам и вспомнила, что он был невероятно трепетным по отношению к своей первой супруге. Но после травмирующего опыта у него выработался защитный механизм, который проявляется в его позиции о женщинах.