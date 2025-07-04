Кого из зодиака ждет судьбоносная встреча в июле 2025 года: жизнь круто изменится

Некоторые совсем скоро встретят свою судьбу

Астрологи рассказали, каким знакам предстоит поворот, который они запомнят на всю жизнь.

Весы

Жизнь Весов перевернется с ног на голову, когда в середине месяца в их окружении появится человек, который будет будто из другого мира. Важно быть открытыми к диалогу и не отвергать чувства, даже если они пугают своей стремительностью.

Козерог

Тем, кто долго закрывался от любви, пора распахнуть двери. Летом 2025 года Козероги могут встретить человека, с которым захотят строить будущее. Эта встреча способна полностью переформатировать привычный уклад жизни.

Рак

У Раков – настоящий шанс обрести того, кто выслушает, поймет и поддержит. Важно чаще бывать среди людей. Отношения, начатые сейчас, имеют большой шанс перерасти в глубокую привязанность.