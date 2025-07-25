Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

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На фоне массового сбоя в работе системы спутниковой связи Starlink стало известно, что несколько дней назад случился странный инцидент со спутниками. В Болгарии сообщили, что в городе Якоруда было зафиксировано падение неопознанного космического объекта.
По данным местных СМИ, люди заметили в небе странный красный объект, который приземлился в воду. Ученые достали его для идентификации, но она была затруднена – при приземлении в реку конструкция практически испарилась. На его исследование ушло несколько дней.
В результате удалось установить, что аппарат был космическим, поскольку в нем была аномально высокая концентрация железа.
"Обнаруженный объект – фрагменты спутника Starlink", – пришли к выводу специалисты.
При этом сама компания не сообщала о потере космического аппарата. Тем не менее, инцидент случился незадолго до мирового сбоя в работе спутниковой системы.
Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что Starlink отключился по всему миру на 2,5 часа. По заявлению представителей компании, это произошло из-за сбоя в программных службах – отказали критически важные компоненты, которые отвечают за работу базовой сети. Чем именно были вызваны трудности, не сообщается.
Подобное произошло впервые за пару лет
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