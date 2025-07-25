Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент
Фото: Mil.gov.ua / wikipedia.org
Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

На фоне массового сбоя в работе системы спутниковой связи Starlink стало известно, что несколько дней назад случился странный инцидент со спутниками. В Болгарии сообщили, что в городе Якоруда было зафиксировано падение неопознанного космического объекта.

По данным местных СМИ, люди заметили в небе странный красный объект, который приземлился в воду. Ученые достали его для идентификации, но она была затруднена – при приземлении в реку конструкция практически испарилась. На его исследование ушло несколько дней.

В результате удалось установить, что аппарат был космическим, поскольку в нем была аномально высокая концентрация железа. 

"Обнаруженный объект – фрагменты спутника Starlink", – пришли к выводу специалисты.

При этом сама компания не сообщала о потере космического аппарата. Тем не менее, инцидент случился незадолго до мирового сбоя в работе спутниковой системы.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что Starlink отключился по всему миру на 2,5 часа. По заявлению представителей компании, это произошло из-за сбоя в программных службах – отказали критически важные компоненты, которые отвечают за работу базовой сети. Чем именно были вызваны трудности, не сообщается.

Источник: ТАСС

Евросоюз жестко наказал Украину

Подобное произошло впервые за пару лет

Стало известно, что Путин зол и разочарован из-за отношений с Трампом

Глава России ожидал, что связь с американским лидером окажется более полезной в политическом плане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей