Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

На фоне массового сбоя в работе системы спутниковой связи Starlink стало известно, что несколько дней назад случился странный инцидент со спутниками. В Болгарии сообщили, что в городе Якоруда было зафиксировано падение неопознанного космического объекта.

По данным местных СМИ, люди заметили в небе странный красный объект, который приземлился в воду. Ученые достали его для идентификации, но она была затруднена – при приземлении в реку конструкция практически испарилась. На его исследование ушло несколько дней.

В результате удалось установить, что аппарат был космическим, поскольку в нем была аномально высокая концентрация железа.

"Обнаруженный объект – фрагменты спутника Starlink", – пришли к выводу специалисты.

При этом сама компания не сообщала о потере космического аппарата. Тем не менее, инцидент случился незадолго до мирового сбоя в работе спутниковой системы.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что Starlink отключился по всему миру на 2,5 часа. По заявлению представителей компании, это произошло из-за сбоя в программных службах – отказали критически важные компоненты, которые отвечают за работу базовой сети. Чем именно были вызваны трудности, не сообщается.